Prime Video anuncia la vuelta de 'The Boys' creando una gran expectación

"Sí, 'The Boys' vuelve en 2024. No, no te vamos a contar más por el momento.", este ha sido el lacónico anuncio lanzado por Prime Video en red social X, acompañando a dos carteles publicitarios con sendos protagonistas de la serie.

Así que, la plataforma de Amazon ya ha puesto fecha, aproximada, al estreno de la cuarta temporada de una de las series más aclamadas de su amplio catálogo. Asimismo, el spin off de esta, 'Gen V' vio la luz el pasado 29 de septiembre.

Cabe recordar que la tercera entrega de 'The Boys' está disponible desde el 3 de junio del año 2022. Con dicha temporada, la ficción creada por Evan Goldberg, se compone hasta la fecha de 24 episodios de 50 minutos de duración cada uno.

Una serie, protagonizada por Karl Urban y Anthony Starr, que tiene lugar en un mundo en el que los superhéroes representan el lado oscuro de la celebridad y la fama. Un grupo de vigilantes que se hacen llamar 'The Boys' decide hacer todo lo posible por frenar a los superhéroes que están perjudicando a la sociedad, independientemente de los riesgos que ello conlleva