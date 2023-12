"La promesa" pierde a uno de sus personajes y cuenta con un regreso

Una de las series estrella de Televisión Española, "La Promesa", perdía esta semana a uno de sus personajes. De hecho, la marcha de Mauro ha sido una de las más lacrimógenas de "La Promesa", no solo por el cariño que se le tiene en palacio, sino por su trabajo: "Mauro es el primer lacayo y quizá sea uno de los personajes más servicial al marqués, después de Rómulo. Es una persona recta, en su trabajo, muy comprometido, y quizá torpemente en lo emocional", dijo el actor, Antonio Veláquez, que ha querido pasarse por Si el servicio hablara antes de decir adiós.

Y así hablaba el actor sobre su experiencia de trabajar en una serie diaria: "Para mí "La Promesa" ha sido un reto. Nunca había hecho una serie diaria y cuando me llamó mi representante y me dijo que estaba la oportunidad de hacer este personaje, al final, tragas saliva y dices "a ver qué tal", pero ha sido una gran experiencia y Velázquez dejó la puerta abierta a una: reencuentro maravilloso porque La Promesa la forman un gran equipo de profesionales y eso es lo que te respalda", contó. A pesar de que se va, deja la puerta abierta: "No creo que Mauro se vaya en paz de La Promesa. Tiene muchas cosas que cerrar. Sé que volveré".

El actor deja la serie para emprender una aventura personal y dirigir un proyecto que él mismo ha creado.

Y un regreso es precisamente lo que ha hecho Leonor Luján, que dejó la serie en marzo y ahora vuelve.