¿Qué películas o series de estreno pueden verse durante esta Semana Santa?

Con la Semana Santa ya comenzada, muchos españoles estan ansiosos de poder disfrutar de unas merecidas vacaciones y, ¿qué mejor manera de pasar el tiempo que viendo algunas películas o series de estreno en las principales plataformas favoritas de streaming? Aquí presentamos una selección de los mejores estrenos disponibles en Amazon Prime Video, Netflix, Movistar Plus+, Disney Plus+ o Apple TV+ para que no pierdas nada durante estas vacaciones.

Amazon Prime Video

'Un hipster en la España vacía' (Película):

Esta comedia dirigida por Emilio Martínez Lázaro es una mirada divertida y crítica a la política y la vida en los pueblos rurales de España. Con un elenco estelar encabezado por Lalo Tenorio y Berta Vázquez, esta película promete risas y reflexión sobre la España rural contemporánea. Fecha de estreno: 27 de marzo.

Imagen de la película 'Un hipster en la España vacía' Amazon Prime Vídeo

'Hope on the street' (Serie):

Este documental sigue la historia de J-Hope, uno de los integrantes del famoso grupo de k-pop BTS, mientras comparte su pasión por el baile y su ascenso a la fama. Un vistazo íntimo a la vida de una estrella del pop global. Fecha de estreno: 28 de marzo.

Movistar Plus+

'Teresa' (Película):

Basada en la vida de Santa Teresa de Jesús, esta película dirigida por Paula Ortiz ofrece un retrato íntimo y emocionante de una de las figuras más importantes del cristianismo español. Con Blanca Portillo y Asier Etxeandía en los papeles principales, esta película promete ser una experiencia conmovedora y poderosa. Fecha de estreno: 27 de marzo.

'El maestro que prometió el mar' (Película):

Dirigida por Patricia Font, ofrece una emotiva narrativa sobre la Guerra Civil española. A través de la historia de Ariadna y su búsqueda de la verdad detrás de la desaparición de su padre, nos sumergimos en los recuerdos de Antoni Benaiges, un maestro cuya promesa de llevar a sus alumnos al mar perdura en el tiempo. Con nominaciones a 5 Premios Goya, esta película es un testimonio conmovedor de los vínculos humanos que persisten a pesar de las adversidades. El elenco está encabezado por Enric Auquer y Laia Costa. Fecha de estreno: 29 de marzo.

RTVE Play

'The Chosen' (Serie):

Esta serie, centrada en la vida de Jesús de Nazaret, ha sido un éxito sin precedentes en todo el mundo. Con una narrativa única y una producción de alta calidad, esta temporada promete seguir cautivando a los espectadores con su representación innovadora de los Evangelios. Fecha de estreno: 28 de marzo.

Apple TV+

'¡STEVE! (martin)' (Serie):

Steve Martin es una de las figuras más queridas y enigmáticas del mundo del entretenimiento. Este documental ofrece una mirada íntima a su vida y carrera, desde sus humildes comienzos hasta su éxito actual. Fecha de estreno: 29 de marzo.

Imagen del documental '¡STEVEN! (martin)' Apple TV+

Netflix

'Que así sea' (Serie):

Thriller tailandés que sigue a tres emprendedores endeudados que deciden utilizar un templo budista para llevar a cabo una estafa y resolver sus problemas financieros antes de que sea demasiado tarde. Fecha de estreno: 27 de marzo.

'Ronja, la hija del bandolero' (Serie):

Adaptación del cuento de fantasía sueco "Ronja, la hija del ladrón", que sigue las aventuras de Ronja mientras explora un bosque mágico pero peligroso, lleno de misteriosas criaturas. Su encuentro con Birk, miembro de una pandilla rival, desencadena una oscura disputa familiar y una amistad prohibida. Todo esto ocurre mientras un alguacil intenta acabar con los ladrones del bosque. Fecha de estreno: 28 de marzo.

Imagen de la serie 'Ronja, la hija del bandolero' Netflix

'Testamento: La historia de Moisés' (Serie):

El documental consta de tres episodios que exploran la vida de Moisés, desde su origen como paria y asesino hasta convertirse en profeta y liberador de los hebreos. A través de escenarios como las orillas del Nilo, el monte Sinaí y el mar Rojo, la serie combina un apasionante docudrama con entrevistas a expertos. Se revela la intensa trayectoria personal de Moisés hacia la redención y se recrea uno de los acontecimientos más emblemáticos de la Biblia, el Corán y la Torá. Fecha de estreno: 27 de marzo.