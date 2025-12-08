¿Qué trama Manuel? La jugada que puede cambiar el destino de Ángela en "La Promesa"

Este lunes no habrá episodio de "La Promesa", pero el silencio no será precisamente sinónimo de calma. La ficción estrella de RTVE se toma un breve respiro por el festivo nacional, justo cuando la tensión narrativa está a punto de explotar. Y es que Manuel tiene entre manos una jugada inesperada que podría dinamitar la boda más discutida de la serie: la de Lorenzo y Ángela.

El heredero del marquesado se convierte en pieza clave tras una confesión de su hermano Curro, quien le revela sin rodeos su amor por Ángela. Lejos de quedarse al margen, Manuel toma cartas en el asunto y plantea a Lorenzo una oferta que lo cambiaría todo. ¿Qué le propone exactamente? Aún no lo sabemos, pero la palabra "irreversible" empieza a flotar en el aire.

Mientras tanto, la vida en La Promesa sigue su curso, o más bien, se complica por momentos. María Fernández descubre que el nuevo lacayo no es otro que Carlo, el padre del bebé que espera. El dilema es claro: ¿lo contará o seguirá guardando el secreto? La tensión crece con cada gesto, y más de uno empieza a sospechar que las cosas no encajan.

Por otro lado, Leocadia continúa tejiendo engaños con la ayuda de Cristóbal, mientras Adriano se topa con un detective que parece más ficción que investigación. Pía, convertida en confidente y puente emocional, intenta sostener el equilibrio de una casa que parece a punto de venirse abajo, mientras los secretos siguen acumulándose como pólvora seca.

El aeroplano y el nuevo motor dan paso a otra línea de tensión: el riesgo que corre Manuel al lanzarse a probar el invento, desoyendo las dudas de Enora y Toño. Un vuelo con paracaídas, un regreso incierto y muchas preguntas en el aire. Todo ello mientras Jacobo y Alonso desaparecen de escena con intenciones poco claras, dejando vacíos que no son solo físicos.

Y en medio de todo esto, Ángela, que aparenta entereza, empieza a mostrar grietas emocionales. Manuel, decidido a intervenir antes de que sea demasiado tarde, parece tener claro que el amor no siempre es obediente, pero sí lo bastante fuerte como para desafiar un altar. Este martes, la serie retoma su emisión, y todo apunta a que será uno de esos capítulos que nadie quiere perderse.