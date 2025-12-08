La serie de televisión que ha disparado la búsqueda de Lorazepam

En The White Lotus de HBO Max, la ansiedad, el deseo y el caos emocional conviven bajo el sol de un resort perfecto. Uno de los elementos más comentados de la segunda temporada fue cómo el personaje de Victoria Ratliff consume continuamente lorazepam, un ansiolítico que además mezcla con alcohol para manejar la ansiedad social y el insomnio. Una imagen peligrosa que desencadenó un fenómeno inesperado fuera de la ficción, tal como afirma un estudio reciente.

La investigación publicada en JAMA Health Forum revela que la serie provocó un aumento de 1,6 millones de búsquedas adicionales en Google sobre el medicamento en EE UU durante 12 semanas. Según sus resultados, esta oleada de curiosidad evidencia los peligros de mostrar el uso de benzodiacepinas sin riesgos en pantalla y cómo puede amplificar el interés por determinados fármacos.

Según Amaia Bacigalupe, profesora de Sociología e investigadora principal del Grupo de Investigación en Determinantes Sociales de la Salud y Cambio Demográfico-OPIK de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), el diseño del estudio es "adecuado para su pregunta de investigación". Añade que comparar el interés por el lorazepam con otros ansiolíticos como alprazolam y clonazepam "le aporta validez metodológica, ya que permite sostener que The White Lotus tuvo un efecto solo sobre las búsquedas relacionadas con lorazepam".

Por su parte, Elisabet Domínguez, doctora en farmacología del Hospital Sant Pau y presidenta de la Sociedad Española de Medicina Psicodélica (SEMPsi), destaca que el trabajo está "cuidadosamente realizado" y publicado en una de las revistas más prestigiosas del mundo. Subraya que las búsquedas sobre el lorazepam "aumentaron casi un 100%", un dato que, de nuevo, "pone de relieve cómo una serie popular puede influir en el interés del público hacia un medicamento".

Aunque el estudio refleja búsqueda de información y no un consumo real, el abuso de ansiolíticos es un hecho. En EE UU ha aumentado la venta ilegal de benzodiacepinas y España lidera los ránquines de consumo, como demuestran distintos estudios científicos relacionados con sus riesgos. Pero el trabajo va mucho más allá y trata de explicar por qué imitamos los comportamientos que vemos en pantalla, incluso si son perjudiciales para la salud.

Por qué se produce este efecto por imitación de la ficción

1. Medicalización de la vida cotidiana

Bacigalupe señala que para entender las causas de este fenómeno hay que "contextualizar los hallazgos". Explica que "la medicalización de la vida cotidiana es el proceso por el cual un problema social (en este caso, incapacidad de establecer relaciones sociales o insomnio) se define con léxico médico: ansiedad, depresión, TDA, etcétera".

2. Perspectiva de género

También señala que la medicalización es más frecuente en mujeres. Esto podría deberse a que, en la ficción, "sus sufrimientos relacionados con la vida cotidiana tienden a ser definidos en términos psiquiátricos con mayor frecuencia y, por tanto, farmacologizados con mayor frecuencia".

3. Diferencias entre EE UU y España

Segura argumenta, en España sería difícil observar un aumento similar de búsquedas "porque la accesibilidad al sistema sanitario público seguramente facilitará que muchas dudas relacionadas con temas de salud o prescripciones de fármacos se hagan en una consulta médica de atención primaria, con lo que la necesidad de resolución de dudas se hará mucho menos frecuentemente en internet".

En EE UU, en cambio, el sistema privado "fomenta el uso de otros medios, con consecuencias de mayor autodiagnóstico".

El consumo de ansiolíticos en medios audiovisuales

Domínguez advierte que, igual que ocurrió con la "glamurización" del tabaco, las series pueden influir en la percepción pública sobre los psicofármacos: "Si se muestran con ligereza, pueden contribuir a normalizarlos". Y añade: "Quizá ha llegado el momento de acompañar estos contenidos con advertencias que ayuden a contextualizar los riesgos y promover un consumo responsable".

"En países como España, este tema resulta especialmente sensible", afirma, y los datos lo respaldan. "Según la encuesta EDADES 2024, uno de cada ocho adultos ha tomado hipnosedantes en el último año, y el consumo entre jóvenes de 15 a 24 años se ha duplicado en la última década, en muchos casos sin receta médica", afirma.

Consumo de antidepresivos y ansiolíticos en España Tania Nieto

Qué aporta en medicina estudiar las búsquedas en internet

Para Josep Maria Suelves, investigador del Behavioural Design Lab (UOC), este estudio se enmarca en la "infodemiología", un campo que analiza los contenidos y comportamientos digitales para mejorar la salud pública. Por eso, aunque los resultados son interesantes, "no permiten saber si el aumento de búsquedas se asoció a cambios reales en el uso del medicamento".

Eso sí, el psiquiatra Francisco Collazos, jefe del área de Salud Mental de Adultos de Fundació Hospitalàries Barcelona y psiquiatra del Hospital Vall d'Hebron, señala que la serie muestra un perfil de consumidora muy habitual en España. El lorazepam es una benzodiacepina y "nuestro país se encuentra a la cabeza de prescripción de este tipo de fármacos".

Asegura que esto "lanza un mensaje de alerta a los prescriptores", ya que muchas veces se pautan ansiolíticos para aliviar una ansiedad que la sociedad "tolera cada vez peor". Y añade que estas sustancias "tienen potencial adictivo, generan tolerancia y dependencia", y que su consumo junto con alcohol —como se ve en la serie— "es todavía más dañino".

Por último, resume el impacto mediático: "El estudio demuestra el eco y la fuerza que pueden tener los medios, donde ciertos personajes pueden llevar a buscar información o identificarse con sus síntomas". Por eso, los especialistas invitan a ofrecer información rigurosa y recomiendan reforzar la educación en salud mental para evitar la medicalización innecesaria.