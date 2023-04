"Ridley Jones" y la polémica de Netflix por el bisonte "no binario" para niños

Muchas veces oímos de fondo las series de dibujos animados que ven nuestros hijos. La oferta ofrecida por las plataformas es tan amplia como en el caso de los adultos y a los ya conocidos "Pocoyó", "Barrio Sésamo" y "Mi pequeño Pony", ahora se unen nuevas producciones que ni mucho menos tenemos tan controladas en sus diálogos. Por ello se ha desatado la polémica con una serie de dibujos animados de Netflix llamada "Ridley Jones, la guardiana del museo", donde el personaje de Fred, el bisonte, reniega de su condición vital y se declara "no binario".

La serie infantil de la plataforma se describe como "la nueva serie para preescolares de Netflix, está protagonizada por Ridley, una niña de seis años que, junto con su abuela y su madre, vela por la protección del museo que considera su hogar. Para cuidar las exposiciones hay que tener madera de héroe, sobre todo porque, cuando se apagan las luces, las piezas exhibidas —desde momias egipcias hasta elefantes en plena estampida— cobran vida. En sus numerosas aventuras, Ridley va descubriendo que, para ser una buena protectora y una buena líder, es fundamental encontrar las cosas que tenemos en común y respetar a los demás, sin importar las diferencias".

Precisamente este planteamiento le ha traído los problemas en España aunque su eco ha sido internacional. Estrenada en 2021 y con cinco temporadas, en el episodio 8 titulado "Happy Herd Day" ("Feliz día de la manada"), el bisonte Fred habla con su abuela, interpretada por Cyndi Lauper, y le deja claro que no se siente a gusto con su identidad: "Hay algo que tengo que contarte, si voy a hacer esto quiero hacerlo como soy yo. Después de todo, tú siempre me dices que me guie con el corazón. Mi corazón dice que la manera en la que me siento más yo es si me llamo Fred. Es porque soy alguien no binario... también he cambiado mis pronombres porque llamarme 'él' o 'ella' no se siente bien".

En seguida han saltado las críticas por el supuesto "adoctrinamiento" de los niños con guiones como estos, e incluso "Hazte oír" ha elevado la queja intentando recopilar firmas para que retiren la serie de la plataforma. "Los dibujos animados ‘Ridley Jones’ están adoctrinando a tus hijos con contenidos LGTB sin que los padres nos demos cuenta", comienza la petición, que reproduce la conversación entre Fred y su abuela y apuntan a la creadora Chris Nee, responsable también de otras series como "Vampirina" y "Doctora juguetes", también en Netflix. La recogida de firmas para el CEO de Netflix, explica que Nee es "una madre lesbiana, que reconoció que entró en Netflix porque le permitían libertad a la hora de crear personajes LGTBI y creía importante meterlos porque ella de pequeña sufría por "no tener dibujos con los que identificarse".

Nee se ha hecho eco de la polémica con declaraciones en sus redes sociales: "No me sorprende que Netflix haya descartado silenciosamente el primer programa preescolar que tiene un personaje no binario revelando su identidad". Se refiere aquí a que la ficción animada de Netflix fue cancelada incluso antes de la polémica y la quinta temporada será la última. "Uno de los motivos por los que elegí a Netflix es que me ofrecieron la oportunidad no solo de contar mis historias, sino de dar visibilidad a otros creadores maravillosos y ayudarlos a contar las suyas", comentaba la creadora en una entrevista. "Sé lo que es crecer y no verte representada en las series que te gustan, y sé que importa mucho quién hay delante y detrás de las cámaras. La diversidad de títulos anunciados hoy es una muestra perfecta de las cosas que me importan. Quiero llegar a la próxima generación de niños y niñas, por supuesto, pero también aspiro a alentar y enseñar a la próxima generación de creadores diversos y con escasa representación".

"Me doy cuenta en este día y edad . Simplemente cero promoción del episodio”, dice Nee que luego explicó, “Ah, y sí, este es el final de la serie. Nos cancelaron después de lo que acaban de sacar. Lanzaron todos los especiales, el especial de Navidad (¿ahora?), el especial de largometraje, el episodio de CYNDI LAUPER y simplemente lo pusieron en el servicio. Así que esto es todo.", aunque aclaró a un portal que "la cancelación fue normal. Hicimos una carrera tan larga como cualquiera. No tienen nada que ver el uno con el otro, y no esperaba que hiciéramos más episodios que este. Esperaba que promocionaran los episodios que hicimos”.