Movistar Plus+ acogerá a Jon Rahm y a los mejores golfistas con una cobertura especial del Open de España

Movistar Plus+ quiere seguir siendo sinónimo de deporte y después de anunciar la emisión de la Euroliga femenina de Baloncesto hasta 2028 y la adquisición de los derechos para retransmitir los partidos de rugby, a partir de este jueves 9 de octubre acogerá el Open de España de Golf.

El canal retransmitirá al completo la nueva parada del DP World Tour que se llevará a cabo del 9 al 12 de octubre en el Club de Campo Villa de Madrid, donde se darán cita los mejores golfistas del mundo, tales como Jon Rahm, Shane Lowry, Sergio García, Patrick Reed o Ángel Hidalgo…

El Open de España se podrá seguir al completo a través de los canales de Golf por Movistar Plus+, que contará con los expertos de la plataforma en una cobertura total. Carlos Palomo, Lidia Blanco, Javier Díez, José Manuel Lara, Javier Herranz y Andrés Domínguez están preparados para ofrecer la mejor previa posible, contar todo lo que ocurra durante las jornadas y hacer el análisis más completo de estos cuatro días en los greens de Madrid.

Además, el programa por excelencia del mundo del golf, 'Locos por el Golf', prepara una programación especial a la altura de la cita. Durante todo el torneo, los expertos cambian el plató habitual por el Club de Campo Villa de Madrid.

De esta forma, el Open de España se añade al catálogo que ya cuenta con competiciones como LALIGA EA SPORTS, UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA Conference League, Supercopa de España de fútbol, LALIGA HYPERMOTION, Brasileirao, Liga Argentina, Primera RFEF, todos los Grand Slams y Masters 1000 de tenis, Ryder Cup y el mejor golf del mundo, las competiciones de rugby más destacadas a nivel nacional e internacional y la Euroliga de baloncesto.