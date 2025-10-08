El Monaguillo suma otro programa en Antena 3 y confirma su presencia en el equipo de 'La Voz Kids'

La próxima edición de 'La Voz Kids' ya se está fraguando y en estos días los coaches Ana Mena, Edurne, Luis Fonsi y Antonio Orozco ya están grabando las primeras entregas, en las que también estará El Monaguillo. El cómico cogerá el testigo de Juanra Bonet y será el nuevo acompañante de los niños desde el backstage, donde les dará ánimos e intentará quitarles los nervios.

Así lo ha revelado el colaborador de 'El Hormiguero' este miércoles durante la entrevista de Pablo Motos a Ana Mena: "No sé si se podía decir, pero sí, soy nuevo fichaje de 'La Voz Kids'. Estoy con los niños dándoles el paso a subir al escenario, estoy antes con ellos".

El humorista nacido en Marbella comenzó su trayectoria en 1995 en la radio, colaborando en distintos espacios de Onda Cero, donde en 1998 se consolidó como locutor. Más tarde daría el salto a la televisión, desarrollando su carrera principalmente en Atresmedia y siendo un colaborador habitual de 'El Hormiguero'. Desde 2014, tiene una sección dedicada a mostrar inventos curiosos de Japón.

Asimismo, su presencia en los programas de Antena 3 se ha extendido a diversos concursos y talent shows. Ha participado en 'Me resbala', 'El Desafío', 'Juego de pelotas' y en otros formatos como 'Tu cara me suena', donde se le recuerda por imitaciones de artistas como Pepe da Rosa y Fofó. Ahora, el malagueño se incorpora a un nuevo formato como el de 'La Voz Kids'.

El Monaguillo se ha convertido en un rostro conocido y querido por el público, destacando por su carácter afable y su humor. Su versatilidad le ha permitido participar en una gran variedad de proyectos, desde su labor como monologuista, siendo finalista del tercer certamen del 'Club de la Comedia', hasta su trabajo como actor y guionista.