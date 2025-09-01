Telecinco firma el peor mes de toda su historia con un paupérrimo 8%

Fuencarral, tenemos un problema. Telecinco estrena esta tarde a las 20:00 en el FesTVal de Vitoria la segunda edición de 'Supervivientes All Star' pero las miradas esta mañana se centran en el audímetro que marca el peor mes de la historia de la cadena, que cierra los 31 días de agosto con un paupérrimo 8% de share medio, perdiendo 1,2 puntos con respecto a julio y estableciendo la mayor diferencia con respecto Antena 3(4,3 puntos), siendo esta la peor derrota en los últimos 27 años.

El dato confirma una crisis de audiencia que el canal arrastra desde 2021 y que solo logró maquillar en julio gracias al empuje del Mundial de Clubes. Este nuevo mínimo se agrava porque Telecinco es la cadena que más ha retrocedido respecto a julio, con una caída de 1,2 puntos, y ha sufrido su derrota más amplia frente a Antena 3 en 27 años, con una diferencia de 4,3 puntos. Entre sus escasos aciertos destacan 'La mirada crítica' y 'Vamos a ver', que suelen superar el 10%, y la inesperada incorporación de 'First Dates', trasladado desde Cuatro tras el fracaso de 'El verano de las tentaciones'. Sin embargo, el resto de su programación ha fracasado, con informativos y prime time hundidos, además de fines de semana en mínimos históricos. Con la nueva temporada, Mediaset busca revertir la situación con apuestas como 'Supervivientes All Stars', la ampliación de 'El programa de Ana Rosa' y nuevos formatos de entretenimiento como el fichaje vespertino de Joaquín Prat.

Un verano para olvidar

Telecinco firmó un mes para el olvido al cerrar julio con un 9,2% de cuota de pantalla, el peor dato en este mes de toda su historia. La cadena de Mediaset pierde un punto respecto a junio y cae cinco décimas frente a julio de 2024, confirmando su tendencia negativa. Incluso empeora su marca de 2023, cuando ya tocó fondo con un 9,3%. Sin el empuje de 'Supervivientes', que tradicionalmente le servía como salvavidas en prime time, la cadena no logra alcanzar el doble dígito por cuarta vez en lo que va de año. Ni la emisión del Mundial de Clubes, que ofreció buenos datos en la primera mitad del mes, ha evitado el desplome general.