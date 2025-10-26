La vez que Jon Nieve salvó a Kit Harington de una multa de tráfico: la divertida anécdota tras su “muerte” en 'Juego de Tronos'

La muerte de Jon Nieve en el final de la quinta temporada de 'Juego de Tronos' fue uno de los momentos más impactantes de la historia de la televisión. Su protagonista, Kit Harington, se convirtió en el centro del mayor misterio de la serie cuando su personaje fue apuñalado por sus propios compañeros de la Guardia de la Noche. Durante meses, el actor tuvo que guardar el secreto de que su personaje regresaría a la vida, algo que ni siquiera muchos de sus compañeros de rodaje sabían. “Tuve que mentirle a todo el mundo”, confesó Harington en el programa 'The Tonight Show' de Jimmy Fallon. Solo unos pocos lo sabían: sus padres, su actual mujer (la actriz Rose Leslie, también en la serie)… y, sorprendentemente, un policía.

El día que un policía descubrió el destino de Jon Nieve

Según contó el propio Harington, la curiosa anécdota ocurrió mientras conducía hacia casa de sus padres. Un agente lo detuvo por exceso de velocidad y le dio dos opciones: “O te llevo a comisaría, o me dices si Jon Nieve sigue vivo.” Ante tal dilema, el actor eligió la respuesta más segura: reveló que su personaje resucitaría en la siguiente temporada. El policía, fan declarado de la serie, decidió perdonarle la multa y le despidió con una frase digna de Poniente:

“Adelante, Lord Comandante. Mantenga la velocidad baja en el extremo sur del Muro.” Desde entonces, la historia se ha convertido en una de las anécdotas más recordadas del universo 'Juego de Tronos', demostrando que, a veces, saber un spoiler puede salvarte de una multa. Recuerda, todas las temporadas de 'Juego de Tronos' como sus secuelas, están disponibles bajo demanda en streaming en HBO MAX (también Movistar Plus+), así como secuelas y documentales.