De Vigo al Prime Time: así se rueda "Ágata y Lola", la nueva serie de Atresmedia que promete dar que hablar

Antena 3 ha puesto en marcha uno de sus proyectos más arriesgados para el Prime Time: "Ágata y Lola", un procedimental policiaco que escapa de lo convencional, tanto en su enfoque como en su pareja protagonista. La serie, que ya ha comenzado su rodaje en Vigo y sus alrededores, une a dos mujeres con formas opuestas de estar en el mundo, pero con una química narrativa que promete enganchar desde el primer capítulo.

Eva Martín y Mireia Oriol encabezan el reparto dando vida a Lola y Ágata, respectivamente. La primera es inspectora de policía, visceral y empática, líder del Grupo de Homicidios. La segunda, una brillante documentalista diagnosticada con autismo tras un episodio traumático en su carrera como agente de campo. Juntas, forman una alianza improbable que se convierte en el motor emocional e investigativo de la trama.

Con un total de ocho episodios de 50 minutos, la serie no se limita a resolver casos: construye una narrativa donde la comprensión mutua, el choque de realidades y la sororidad son tan importantes como el suspense. La ficción está dirigida por María Togores y Oriol Ferrer, y cuenta con producción ejecutiva de Montse García y Alfonso Blanco para Atresmedia y Portocabo.

En su reparto coral, la serie incorpora a nombres como Antonio Garrido, Francis Lorenzo, Berta Vázquez, Juanjo Puigcorbé o Xose A. Touriñán, lo que refuerza la ambición del proyecto. Pero el verdadero foco está en las dos protagonistas, cuyo vínculo evoluciona desde la desconfianza hasta una relación de respeto, complicidad y comprensión que desmonta prejuicios desde el interior de la institución policial.

El escenario gallego no es solo fondo: Vigo se convierte en un personaje más, aportando una atmósfera húmeda, gris y realista que acompaña a la perfección los dilemas morales y personales que plantea la serie. Además de su emisión en Antena 3, "Ágata y Lola" estará disponible en atresplayer, ampliando su alcance a las audiencias digitales.

Atresmedia continúa así apostando fuerte por la ficción nacional con personalidad propia, alejándose del molde clásico y apostando por personajes femeninos complejos. "Ágata y Lola" no es solo una serie de crímenes; es una historia sobre cómo entender al otro puede ser la herramienta más poderosa para hacer justicia.