Carlos Latre confiesa que tocó fondo tras el fracaso de 'The Babylon Show': “Fue la gota que colmó el vaso”

Carlos Latre, uno de los grandes humoristas y de los mejores imitadores de este país, reconoce que la cancelación de su programa en Telecinco, 'The Babylon Show' le llevó a una profunda crisis personal y profesional. “Vivía en una rueda de hámster, sin saber a dónde ir”, admite Latre, que logró recuperarse tras un viaje transformador a Nepal junto a Jesús Calleja.

“La cancelación de ‘Babylon’ fue la gota que colmó un vaso que estaba a punto de derramarse”, admite Carlos Latre al recordar aquel momento de su vida. “Una ilusión cubierta de inseguridades, de ego y de éxito en televisión puede hacer que te confundas y te lleve a un sitio que a lo mejor no era lo que te habías esperado”. El humorista reconoce que la presión de los datos le generó una gran dependencia: “Vives por y para ello, estás 24/7 intentando levantar un proyecto en el que hay más de 200 personas, en el que tú coproduces, has escogido, has liderado, has pensado... Pedí paciencia y 100 programas, hasta enero. Me dijeron que sí, pero Babylon duró 12”. A nivel personal, asegura que vivía “un momento de bloqueo”, sin siquiera “saber a dónde ir”. “Venía de mucho tiempo haciendo lo mismo, como si estuviera en una rueda de hámster. Estaba muy bien, pero crees que no tienes el reconocimiento que mereces, que estás maduro para otras cosas... No quería estar toda la vida siendo un colaborador”, confiesa en la entrevista realizada en el videopodcast 'Lo que tú digas', liderado por Álex Fidalgo.

“Para mí fue un antes y un después el viaje a Nepal, porque yo llegaba muy tocado, muy sobrepasado de todo, no solo de peso, y muy débil a nivel de confianza”, relata Latre sobre la experiencia que le ayudó a salir del pozo. “Tenía un gran sentimiento de falta de confianza, de culpabilidad, de derrota... No tenía que ver con que el programa fuera mal o bien, sino que era un cúmulo de circunstancias”. Asegura que durante aquella aventura con Jesús Calleja “volvió a ser Carlos y no todas las máscaras” que había creado alrededor de sí mismo. “Fue maravilloso. Tomé conciencia, medité en la naturaleza, subí un 4.000 como si fuera Conan, cuando no daba un duro por mí”, añade. “Me hizo volver a mi esencia. Al final el ego es un mal compañero de viaje y aquel cúmulo de circunstancias fue una limpieza importante, de alma, terrenal, de ego... Fue lo que tenía que pasar en el momento en el que tenía que pasar”, espetó Latre.