Cuál es la película de miedo más taquillera de la historia: los cinco largometrajes indispensables para este Halloween

Llega la noche más espeluznante del año, y como viene siendo tradición, aquellos que la celebran se encuentran ultimando los preparativos para disfrutarla como es debido. Reinventada a partir de los festejos celtas en honor a la cosecha y a los difuntos, Halloween se ha terminado convirtiendo en una de las fiestas más relevantes de nuestra sociedad, tanto a nivel económico como social.

Prueba irrefutable del éxito que sigue experimentando a pesar del paso de las décadas ha sido la consagración del cine de terror. Por ello, si aún no tienes plan para este Halloween, o simplemente si quieres salir de dudas, te traemos esta lista con las cinco películas de miedo más taquilleras de la historia. Y tranquilo, que te las contamos sin spoilers.

5.- Un clásico entre los clásicos

No podíamos empezar esta recopilación de otra forma. Estrenada en diciembre de 1973 bajo la dirección de William Friedkin, 'El exorcista' marcó un antes y un después en la forma de hacer cine. Si bien las críticas fueron mixtas, las largas colas por adquirir entradas soportaron la intemperie solo por experimentar la tensión del largometraje.

Popularizada gracias a la película, la posesión demoniaca se ha convertido en uno de esos ganchos que nunca fallan en una película de terror. En este caso, la víctima del 'embrujo' fue la pequeña Regan McNeil, interpretada por Linda Blair. 'El exorcista' ha recaudado en más de medio siglo hasta 441 millones de dólares, otorgándole el quinto puesto en esta lista.

4.- Ese nombre que no debemos pronunciar

Un poco más arriba en la lista, con una recaudación de más de 450 millones de dólares, nos encontramos a una secuela donde la comedia y lo oscuro casan a la perfección. Estrenada en 2024, 'Beetlejuice Beetlejuice' recoge el testigo de su antecesora, estrenada en 1988. Michael Keaton y Wynona Ryder vuelven a encarnar de forma magistral sus personajes, mientras que Jenna Ortega se une al elenco como protagonista.

En esta segunda entrega, el 'bio-exorcista' con más ganas de irse de boda de la historia vuelve casi cuatro décadas más tarde para ultimar su venganza contra Lydia Deetz. En esta ocasión, Lydia experimentará junto a su hija la serie de desastres y travesuras que este endiablado personaje es capaz de realizar si decimos su nombre tres veces.

3.- Una secuela de lo más terrorífica

Tardaba en llegar, pero el podio de Stephen King era una cuestión que no podía ser puesta a debate. En este caso, el escritor se lleva el bronce gracias a 'It: Capítulo Dos', secuela de 2019 del largometraje estrenado dos años antes.

Esta segunda entrega, que traslada al espectador al año 2016, nos presenta a los protagonistas de la primera convertidos en adultos, distanciados tras los hechos ocurridos en su predecesora. La lucha final entre el payaso Pennywise y El Club de los Perdedores recaudó más de 473 millones de dólares, confirmando así su éxito arrollador.

2.- La guinda del pastel de una célebre saga

Sorprendentemente, la subcampeona histórica es una película estrenada hace tan solo dos meses. Y es que, cuando una saga como 'Expediente Warren' sabe promocionarse y expandir su universo, el aburrimiento queda totalmente descartado. En esta ocasión, Michael Chaves nos trae, a través de 'Expediente Warren: El último rito', el tan esperado desenlace de la saga.

Estrenada en cines el pasado 5 de septiembre, el largometraje que ha popularizado a personajes de lo más aterradores como la muñeca Annabelle o la Monja ha sido capaz de recaudar hasta 487 millones de dólares en menos de sesenta días. Todo un hito que pone de manifiesto el impacto cultural que tiene y tendrá la saga en los años venideros, cuando lo actual pase a ser 'vintage'.

1.- Una adaptación que supo dejar huella

Para una saga, las secuelas son primordiales. Completan, añaden y potencian los efectos de sus antecesoras, reuniendo así a más aficionados. Sin embargo, si el prototipo no funciona, da igual cuanto se haga en entregas posteriores. Por ello, el primer puesto en la lista de películas de horror más taquilleras de la historia va para 'It', estrenada en 2017 y con más de 704 millones de dólares a sus espaldas.

El viaje de descubrimiento de un grupo de adolescentes de los años 80, surgido a partir de la necesidad de hacer frente a una entidad maligna disfrazada de payaso, elevó el cine de terror a una altura nunca antes vista. Tanto ha sido su éxito, que esta misma semana HBO ha estrenado 'It: bienvenidos a Derry', serie que sirve a modo de preludio de los eventos de las películas.