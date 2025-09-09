El villano de 'Breaking Bad', Tuco Salamanca, arrestado tras rociar con la manguera a la hija de su vecino

Malas noticias para el actor estadounidense Raymond Cruz, conocido mundialmente gracias al universo 'Breaking Bad', ya que participó en la precuela/secuela 'Better Call Saul' interpretando a Tuco Salamanca, uno de los primeros villanos de la célebre ficción de Vince Gilligan. El intérprete fue detenido por la policía debido a un altercado en los aledaños de su domicilio aunque ya ha sido puesto en libertad. Raymond Cruz no esta libre de cargos aún y deberá volver a la corte el próximo 1 de octubre. Según el medio estadounidense TMZ, el vecino del actor llamó a las fuerzas de seguridad del Estado después de que su hija menor le confesase que Raymond Cruz le había agredido, rociándole agua a presión a través de una manguera. TMZ cuenta que Raymond se encontraba lavando su coche en el jardín y la niña se encontraba cera de su casa. Él le pidió que se marchara y ante el caso omiso de la joven, el actor le roció agua con la manguera que estaba utilizando en esos momentos. Una situación surrealista que ha terminado con Cruz arrestado por la policía de Los Ángeles aunque aún no se han presentado cargos contra el intérprete de 60 años. El Fiscal de la ciudad situada en la costa oeste de los Estados Unidos puede en estos momentos aplazar el caso, advertir a Raymond Cruz de lo grave de sus actos y retirar los cargos a cambio de unos cursos de control de la ira. El próximo 1 de octubre veremos que acabará ocurriendo con Tuco Salamanca.

Raymond Cruz, quien nació el 10 de septiembre de 1964 en Los Ángeles, es un actor estadounidense de raíces mexicanas que ha construido una carrera marcada por personajes intensos y memorables. El gran público lo identifica como Tuco Salamanca en 'Breaking Bad' y 'Better Call Saul', y también como el detective Julio Sánchez en 'The Closer' y 'Major Crimes'. Su filmografía en cine abarca títulos de acción, terror y drama como 'Clear and Present Danger', 'Out for Justice', 'The Substitute', 'The Rock', 'From Dusk Till Dawn 2: Texas Blood Money', 'Alien Resurrection', 'Under Siege', 'Blood In Blood Out', 'Havoc', 'Gremlins 2: The New Batch', 'Training Day', 'Collateral Damage', 'Cleveland Abduction', 'The Curse of La Llorona', 'Wander', 'My Dead Dad', 'Blue Miracle', 'Medellín' y 'Lady'. En televisión, además de sus papeles icónicos, participó en 'The X-Files', 'Star Trek: Deep Space Nine', '24', 'Murder, She Wrote', 'Nip/Tuck', 'My Name Is Earl', 'Madam Secretary', 'Get Shorty', 'Mayans M.C.', 'Grey’s Anatomy' y 'Full Circle.