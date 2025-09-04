Sophie Turner revoluciona Prime Video al convertirse en la nueva Lara Croft de la serie “Tomb Raider”

Prime Video ha confirmado que Sophie Turner será la nueva Lara Croft en la esperada serie de “Tomb Raider”. La actriz británica, reconocida mundialmente por su papel de Sansa Stark en “Juego de Tronos” y por la reciente miniserie “Joan”, asumirá el desafío de interpretar a la icónica arqueóloga y aventurera, un personaje que en el cine fue encarnado por Angelina Jolie y Alicia Vikander. El rodaje comenzará oficialmente el 19 de enero de 2026, una fecha simbólica al cumplirse tres años desde que se anunciara el proyecto.

El origen de la serie está ligado a Phoebe Waller-Bridge, creadora de “Fleabag” y “Killing Eve”, quien fue la primera en dar forma a esta adaptación televisiva bajo su acuerdo con Amazon MGM Studios. La guionista y productora compartirá la labor de showrunner con Chad Hodge (“Wayward Pines”, “Good Behavior”), cuya incorporación fue clave para destrabar el desarrollo tras meses de rumores de bloqueos creativos. La dirección recae en Jonathan Van Tulleken, conocido por su trabajo en “Shōgun”, que también ejercerá como productor ejecutivo.

La trayectoria de este ambicioso proyecto no ha sido sencilla. Durante más de dos años, la producción enfrentó múltiples retrasos y la disolución de dos salas de guionistas que no lograron sacar adelante una versión aprobada. Fue con la llegada de Hodge cuando la serie logró estabilizarse y asegurar la disponibilidad de Sophie Turner, cuya agenda podía haber retrasado la producción hasta 2026.

En declaraciones oficiales, Waller-Bridge mostró su entusiasmo por el fichaje de Turner: “Estoy emocionadísima de anunciar a la formidable Sophie como nuestra Lara. No todos los días se tiene la oportunidad de trabajar con un personaje con el que creciste. Preparaos… Croft está de camino”. La guionista destacó además la pasión del equipo creativo por hacer justicia al legado del videojuego de Crystal Dynamics.

El proyecto cuenta con el respaldo de Amazon MGM Studios, Story Kitchen, Crystal Dynamics y Legendary Television, y reúne un sólido equipo de productores ejecutivos, entre ellos Jenny Robins, Dmitri M. Johnson, Mike Goldberg y Timothy I. Stevenson. Desde la propia plataforma, Vernon Sanders, jefe de Televisión Global en Prime Video, subrayó que Lara Croft es “uno de los personajes de videojuegos más icónicos de todos los tiempos” y que Sophie Turner aportará “fuerza y determinación” a una heroína de alcance mundial.

Por su parte, Sophie Turner confesó sentirse honrada de tomar el relevo de Angelina Jolie y Alicia Vikander: “Lara significa muchísimo para millones de personas, y voy a darlo todo en este papel. Es un honor seguir sus pasos, pero con Phoebe al mando estoy segura de que Lara está en las mejores manos”. Con reparto y equipo ya confirmados, la serie de “Tomb Raider” se perfila como una de las grandes apuestas de Prime Video, llamada a marcar un nuevo capítulo en la historia de la franquicia.