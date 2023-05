El cómico momento entre Susanna Griso y su equipo que afecta a Carlos Alsina

No hay mañana en la que Susanna Griso muestre, gracias a su programa matinal ‘Espejo público’, la buena conexión que tiene con el presentador de Onda Cero, Carlos Alsina. Esta vez ha sido justo antes de dar paso al locutor de radio para que comentase lo más destacado de la actualidad política. La presentadora de Antena 3 solicitaba que conectaran con su compañero antes de lo previsto para cogerle infraganti.

‘’Os lo estáis perdiendo, pero yo que veo con el rabillo del ojo a Carlos Alsina que se pone la corbata, que se pone guapo para salir en la tele porque en la radio no lleva corbata’’, comenzaba a decir la presentadora con humor antes de hacerle una petición a su equipo. ‘’Pero…,pincharle ahora que no se da cuenta, que se vea cómo se pone la corbata, por favor, que es un momento muy íntimo’’, continuaba diciendo Griso.

‘’Me encanta, me encanta. Luego, me va a reñir, pero...Ahora se está peinando, espérate que se está poniendo muy guapo. Ahora es un señor serio, parece otro'', seguía retransmitiendo la conductora del espacio lo que hacía su compañero de profesión desde la emisora de radio. Tras la continua petición de Susanna y el caso omiso de su equipo, la presentadora del matinal no dudó en dirigirse a sus compañeros.

«Pincharle, es mi responsabilidad. Yo me hago cargo de estos minutos previos. Sois muy cobardes, mi equipo de realización es muy cobarde porque dice que no podemos sacar a Alsina como si se hubiera acabado de levantar de la cama’’, zanjaba entre risas para justo conectar con Alsina. ‘’Llevo un buen rato pidiendo que te pinchen porque he visto todo lo previo. He visto que te estabas poniendo la corbata, la camisa…’’, le decía la presentadora de Atresmedia. ‘’No has podido contar que he salido a la redacción para buscar una chaqueta color caqui’’ le seguía el rollo el locutor haciendo referencia a la chaqueta desaparecida de Manuel Feijoo, líder del Partido Popular.