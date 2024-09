Alejandra Rubio amenaza con demandar a Kiko Hernández por airear datos íntimos de su relación con Carlo Costanzia

Las Campos vuelven a estar en el punto de mira, si es que alguna vez han dejado de estarlo. En esta ocasión ha entrado en escena un nombre hasta hace poco desconocido, el de José María Almoguera, hijo de Carmen Borrego. El joven cargó contra su madre en una revista del corazón y posteriormente en un programa de televisión, extendiendo las ramas del conflicto también a su tía, Terelu Campos, y a su prima, Alejandra Rubio.

El caso es que el apellido Campos -aunque cada vez son menos los integrantes de la familia que lo utilizan- está una vez más en boca de todos, una exposición que Kiko Hernández aprovecha para tirar los trastos a uno de los clanes al que más animadversión ha mostrado. El tertuliano de “NQF” reveló en su programa que Alejandra Rubio y su pareja, Carlo Costanzia, protagonizan discusiones tan fuertes en su apartamento que tienen completamente desesperados a sus vecinos, hartos de los gritos.

Una información que Alejandra Rubio ha desmentido de forma categórica y sobre la que advierte con emprender acciones legales: “Ay, por Dios. De verdad, si al final voy a tener que denunciar. Socorro. De verdad, no sé qué decirte. Es mentira, ya sabéis las noticias falsas”.

La hija de Terelu Campos se ha cubierto las espaldas y ha recopilado pruebas de cara a acudir a la Justicia para poner cese a lo que ella considera falsas informaciones sobre su persona, su familia o su relación con Carlo Costanzia: “Lo de siempre, al final voy a tener que denunciar a varios medios que ya, gracias a Dios, he hecho captura a todo y tal porque ya no se puede permitir ciertas cosas”.

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia Instagram

Alejandra Rubio, además, insiste en que su relación con sus vecinos “es fantástica” y con su pareja “todavía más”, desdiciendo una vez más a Kiko Hernández, un tertuliano con el que nunca ha tenido buena relación.

De hecho, Hernández ha sido una de las voces que más crítica se ha mostrado con la benjamina de las Campos en los últimos años. Especialmente duro fue cuando Alejandra Rubio lamentó “los comentarios de mierda” que llegaron de parte de algunos tertulianos cuando anunció su embarazo, unas palabras por las que Kiko se sintió aludido y no tardó en responder: “De mierda es tu vida porque haces lo que no quieres hacer, porque no te queda de otra para comer que vender tus miserias; de lo contrario, no valdrías para absolutamente nada. De mierda es tu pasado que te lo has inventado, no tienes ningún curso acabado”.