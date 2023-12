El trastorno que sufre David Muñoz de Estopa: "Soy parte del 7% de la población"

En una entrevista el pasado jueves en el programa 'El Hormiguero', David Muñoz, reconocido vocalista de la exitosa banda Estopa, abrió su corazón para compartir con el público una lucha que ha estado librando contra la parálisis del sueño.

"Soy parte del 7% de la población que experimenta parálisis del sueño, más o menos", confesó el cantante durante la entrevista. David describió la aterradora experiencia de sentirse atrapado entre el sueño y la vigilia, incapaz de moverse. "Sueño que me despierto, pero que no puedo moverme y me agobio. Grito para despertarme y salir de esa fase", explicó con honestidad.

La parálisis del sueño es un trastorno del sueño caracterizado por una temporal incapacidad para moverse o hablar al quedarse dormido o al despertar. Aunque no es peligroso en sí mismo, puede ser una experiencia aterradora y desorientadora para quienes lo padecen.

David también compartió que ha llegado a experimentar alucinaciones durante estos episodios. "También he llegado a ver fantasmas al pie de la cama. Y todo eso sin fumar", agregó con humor.