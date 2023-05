Varios concursantes de 'MasterChef 11' estallan insinuando favoritismo hacia Luca Dazi

‘MasterChef 11’ además de ser la edición con más aspirantes, se está convirtiendo en la más conflictiva entre sus concursantes. Desde que el talent show de RTVE diera comienzo no hay semana donde los telespectadores dejen reflejado su malestar hacia uno de sus protagonistas, Lucas Dazi. A mediados de mayo saltaron las alarmas de que el concursante podría tener cierto favoritismo ya que se le acusaba de ser hijo del director general de Ofisfrade en Barcelona. Esta empresa, casualmente, es la encargada de distribuir alimentos para establecimientos importantes entre los que se encuentra el patrocinador del talent culinario.

Para muchos seguidores del programa, el concursante no merece permanecer entre los fogones pero no han sido los únicos que han dejado claro su inconformidad. Francesc, ex aspirante del concurso, junto a los todavía concursantes Jotha y Álex han aprovechado Twitter para opinar sobre la permanencia de Luca y la elaboración de sus platos.

‘’Si a todos nos midieran con la misma vara… cómo cambiaría el cuento… En fin.. a mejorar’’, escribía el concursante Álex quien también participó en ‘MasterChef Junior 4, para continuar publicando otro comentario en el que se reflejaba ‘’Platazo=puré’’, acompañado de un emoticono. Otro de los participantes de esta edición en dejar clara su inconformidad fue Jotha. El DJ no hay programa en el que confiese al jurado que hay concursantes que no merecen estar ahí.

‘’Dice el otro: ahora que se fueron los 4 viejos la convivencia mejor …. Luego pedirá respeto’’, escribía el de León para recibir una respuesta de otro ex aspirante, Francesc, ‘’Que quieres si el niño es tonto…’’. Otro de los concursantes que también fue claro, sin faltar el respeto, fue Lluis de la Riva quien delante del jurado aseguró que había platos mejores que el de Dazi.