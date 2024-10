Violeta y Edi desatan la polémica con su primer edredoning en "Gran Hermano"

Violeta y Edi protagonizaron uno de los momentos más comentados de "Gran Hermano" tras vivir su primer edredoning. Aunque ya habían pedido una hora sin cámaras para disfrutar de cierta intimidad, los dos decidieron llevar su pasión un paso más allá bajo las sábanas, sin imaginar que sus compañeros de la casa lo notarían. Durante la emisión del programa de Telecinco, "Gran Hermano: El Debate", se mostraron imágenes de la pareja en plena acción, mientras el resto de los concursantes, desde el salón, seguían atentos lo que sucedía en la habitación. “Es explícito a otro nivel”, comentaba Óscar, asombrado por la intensidad de la escena.

La situación se volvió aún más incómoda cuando los chicos del grupo comenzaron a bromear sobre lo que habían visto y oído. Manu, Óscar y Ruvens se reunieron con Edi para hablar sobre el tema en el jacuzzi. “Me corro, me corro, me corro”, imitaba uno de ellos, refiriéndose a lo que habían escuchado durante el edredoning. Edi intentó quitarle importancia, asegurando que no pensaba que nadie los oyera: “Yo pensaba que con el rollo de taparse...”, se justificaba entre risas, aunque la incomodidad ya estaba en el aire.

Violeta, que escuchaba los comentarios desde la habitación de al lado, no tardó en mostrar su malestar. A pesar de que Edi intentó tranquilizarla, ella no pudo ocultar su frustración. “El tema tiene gracia durante los primeros diez minutos, luego ya no, porque no estoy yo delante”, expresó visiblemente molesta al enfrentarse al grupo. Los comentarios y las burlas sobre lo que había ocurrido hicieron que Violeta comenzara a arrepentirse de su decisión.

A lo largo del día, Edi trató de minimizar el asunto, aconsejándole que no le diera más importancia, pero Violeta confesó que se sentía mal por lo sucedido. “Me estoy arrepintiendo de todo ahora mismo”, declaró, dejando claro que la presión del grupo y la exposición mediática estaban afectando su estado emocional.