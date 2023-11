'GH VIP 8': Jessica Bueno estalla y Laura Bozzo rompe su alianza con Carmen Alcayde

El reality de Telecinco, ‘Gran Hermano VIP 8’ no cesa en su marcha de dar contenido y más tras producirse la unificación de dormitorios el pasado domingo en la que los habitantes de la casa de Guadalix de la Sierra pasarían a dormir en la habitación azul. A menos de 24 horas de que se produjera esta unificación, Laura Bozzo y Carmen Alcayde se encontraban comentando quién podría ser la próxima expulsada en la gala del jueves 30 de noviembre.

"Lo interesante es que vayan Pilar y Jessica a la sala de expulsión, han cometido errores las dos, los tres", decía Alcayde para acto seguido escuchar unos fuertes aplausos que provenían de Jessica Bueno. "Estoy comentando, ¿pasa algo?", reaccionaba Alcayde. "No es bonito estar durmiendo y escuchar qué están hablando de ti", le respondía la modelo andaluza la cual no pudo contener el cabreo y rompió a llorar. "Es menos cómodo estar durmiendo y que dos estén tonteando cuando te han dejado", le reprochaba Naomi haciendo referencia a la relación que Luitingo mantuvo con Pilar Llori.

Minutos más tarde, Alcayde se justificaba afirmando que se encontraban hablando de una teoría y que no podían hacer nada para que se las escuchara menos ya que compartían habitáculo. ‘’Una cosa es opinar y otra cosa es juzgar. Estás hablando de personas y no de muñequitos que se mueven’’, volvía a responder Bueno.

La valenciana, al ver el revuelo que se había formado no dudó en asegurar estar cansada que todo se le diga a ella cuando no era la única que estaba comentando una jugada ya que Bozzo era protagonista de la conversación. La presentadora peruana le pidió a Jessica que no llorara además de afirmar que no la metieran en la discusión. Alcayde, por su parte, fue clara con su compañera de equipo afirmando que esta no la defendía. ‘’Con amigas como tú…, gracias’’, le espetaba la que fuera presentadora de ‘Aquí hay tomate’.

Este conflicto, de buena mañana, revolucionó más el ambiente el cual ya se encontraba caldeado desde el pasado domingo en el debate, presentado por Ion Aramendi, ya que algunos colaboradores subieron a la casa para cantarle las cuarenta. El conocido heladero subió para enfrentarse a Bozzo afirmándole que ‘’Alcayde la estaba poniendo verde en todos los vídeos’’.

Este argumento, a pesar de que la peruana aseguraba que confiaba en su compañera de concurso y de equipo, levantó ampollas provocando su desconfianza la cual se vio reflejada en el espacio presentado por Lara Álvarez, presentadora de Mediaset, el pasado lunes 27 de noviembre en ‘GH VIP: Última hora’. Laura confesó sentirse sola y estar dolida por el punto que le dio el hermano de la presentadora valenciana en las pasadas nominaciones.

Esto hizo que Albert Infante le reprochara que sacase esos problemas en un directo. Fue en ese instante cuando Bozzo volvió a reflejar su malestar. "Ahora todos se van a tirar en contra mía. Al final del juego muchas cosas que no se han visto se van a ver... No se trata de quedar bien con todo el mundo", soltaba para luego afirmar que a partir de ahora hará el concurso sola.

Otro de los asuntos a tratar fue el de la modelo andaluza. Tras ser preguntada por Lara, ésta fue clara añadiendo que está cansada. ‘’Tengo la sensación que durante tres semanas se ha estado hablando del tema a las espaldas y todo el rato me he sentido juzgada. Estoy cansada, esta mañana estaba dormida y escuchaba cuchicheos, mi nombre y en ese momento que no piensas me levanté, aplaudí y se lo recriminé a Carmen. Aquí yo no opino de la vida de nadie y yo me he sentido vigilada por cualquier cosa que he hecho, pero nadie se para a pensar de cómo me puedo sentir yo o él".