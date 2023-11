'GH VIP 8': Traiciones y discusiones que dejan a Carmen Alcayde apartada

El reality de Mediaset, ‘’Gran Hermano VIP 8’ sigue aumentando su revolución. Tras casi dos meses de concurso, los habitantes de la casa de Guadalix de la Sierra cada vez chocan más por sus constantes conflictos y discrepancias ya no solo en la convivencia sino en sus actitudes, especialmente el ‘’team naranja’’ el cual está compuesto por Laura Bozzo, Naomi, Carmen Alcayde, Albert Infante y Pilar Llori.

La relación de la que fuera presentadora de ‘Aquí hay tomate’ con gran parte de sus compañeros está en el punto de mira. Al parecer, Alcayde ha sido tachada de traicionera ya que a la hora de posicionarse entre un bando y otro es algo que le cuesta. Tanto es así que hasta la propia presentadora peruana, Bozzo, ha confesado ‘’no saber si será capaz de perdonarle alguna vez en su vida la traición que le ha hecho’’.

Todo ha comenzado cuando Carmen y Naomi se pusieron a realizar la compra ya que fueron asignadas las encargadas. Michael Tezzi, el italiano de esta edición, manifestó su antojo de comprar avena, cosa que no se pudo realizar ya que el presupuesto no daba para tanto. Alcayde, al terminar de hacer la compra, se dirigió a su compañero para confesarle que ‘’no había sido idea suya’’ echándole la culpa a su compañera.

Esto provocó la furia de la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones 6’, quien no dudó en abroncar a su compañera de equipo y de reality. Carmen, por su parte, quiso acercarse a su ‘’team’’ para aclarar la situación sin embargo Naomi le confesó ‘’que no tenía ganas de hablar con ella’’ provocando que la valenciana se echase en el suelo a llorar, hecho que su compañero Infante vio y no dudó en acercarse al resto del equipo naranja para poner paz y hacer las paces.

Bozzo, al descubrir todo lo que había pasado, no dudó en confesarle a Albert que le perdona todo a Carmen porque ''es su amiga dentro del concurso y quiere estar con ella hasta el final'' pero con un pequeño matiz: ‘’lo que me ha hecho Carmen Alcayde no se lo voy a perdona mientras viva’’, soltaba dando muestra de una de cal y otra de arena.

En cuanto a la relación entre las dos valencianas, Naomi se ha mostrado clara con su ‘’amiga’’ afirmándole ‘’que ella le perdona todo a Laura porque es su favorita’’. Esta frase cabreó a Alcayde quien se justificó afirmando que con la peruana lleva desde el comienzo del reality y que no tienen nada que ver con que si la considera una clara ganadora o no. Tras esto, Naomi quiso zanjar el asunto: ‘’No me mola tu rollito Carmen. Lo siento pero es mi opinión’’.

Anoche, martes 28 de noviembre, durante ‘GH VIP: Última hora’, espacio conducido por Lara Álvarez, presentadora de Telecinco, tuvo lugar el momento de salvación. Jessica Bueno, Pilar Llori y Laura Bozzo eran las tres concursantes en el punto de mira para convertirse en la próxima expulsada este jueves, 30 de noviembre. Finalmente la peruana logró salvarse dejando a la modelo andaluza y a la influencer catalana enfrentadas.