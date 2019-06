A la tarde le faltó tanta entidad que cuando casi llegábamos a las nueve y media de la noche daba la sensación de que el festejo había sido la antesala de algo más que en sí el espectáculo. Nada llegó a romper, manteniendo toda la tarde una temperatura rasa, rara, afeada, un sí pero no que nos abocaba sin salida a un no rotundo. Uno detrás de otro. Como los silencios que fueron obsequiando las faenas, mientras las dudas sobrevolaban los tendidos. No salió el toro de bandera de Fuente Ymbro, que cumplía como algunos toreros en la feria, su tercera comparecencia, pero sí hubo ejemplares con opciones, con matices, con mimbres para el toreo. La tarde quedó en nada. El viento, el maldito viento que ha sido compañero de viaje durante toda la Feria, y van 31 días, se apoderó del festejo, se hizo el protagonista o quizá el recurso al que ampararnos cuando las cosas no salían. El viento cabrón no nos deja tregua ni un día y si Madrid es difícil lo multiplica. Pero ahí está, como una pieza más y parece que indestructible, de la plaza.

Iba y venía el primero mansito, desentendido, queriéndose ir entre un muletazo y otro de los encuentros con Morenito de Aranda, que se había ido a la puerta de toriles así en frío nada más comenzar. Fueron muletazos sueltos de bella factura los que dejó, pero sin redondear. No se lo puso fácil al entrar a matar, con esa carita (irónico) que tenía el toro, a punto de cumplir los seis años y desparramando la vista sin piedad justo en el instante en el que Moreno se perfilaba. El cuarto tuvo mejor condición, con sus matices, con sus complicaciones, mas la faena se desarrolló entre las irregularidades y tibieza.

De parecido comportamiento fue el tercero, que era el primero de José Garrido. Tuvo irregular el viaje, pero cuando logró coserle las arrancadas y que el fuenteymbro fuera embebido en los vuelos del engaño, el toro quería ser otro. Así lo vimos en algún momento. Un rescate dentro de una faena desigual. Se enfrentó con un sobrero de Mayalde, manejable aunque punto bastito, con el que se justificó.

A Pepe Moral se le vio sin sitio. De más a menos fue la faena al segundo, que tenía buen pitón diestro y a la defensiva con un quinto, que tuvo buena condición.

Ficha del festejo:

Las Ventas (Madrid). 33ª de abono. Se lidiaron toros de Fuente Ymbro, bien presentados en conjunto. El 1º, va y viene y sale desentendido; 2º, noble y a menos; 3º, irregular en el viaje pero con movilidad como el 4º; 5º, de buena condición; 6º, sobrero Conde de Mayalde, manejable. Tres cuartos.

Morenito de Aranda, de verde botella y oro, pinchazo, estocada (silencio); pinchazos, aviso, media, estocada caída (silencio).

Pepe Moral, de azul pavo y oro, dos pinchazos, estocada (silencio); tres pinchazos, tres descabellos (algunos pitos).

José Garrido, de teja y oro, aviso, estocada baja (silencio); cuatro pinchazos, aviso, estocada, tres descabellos (silencio).