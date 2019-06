El gallo de pelea venido del Perú cerraba su San Isidro. Tres de tres. Dejaba atrás una Puerta Grande apoteósica y una faena al toro de Adolfo en la tarde X y a la hora Y que si no hubiera sido por la espada le hubieran llevado en volandas. Volvía Andrés Roca Rey. Y a su vez, al unísono un llenazo de “no hay billetes” para despedirse de Madrid por San Isidro. Pero el gallo de pelea no vino solo. Paco Ureña revolucionó todo como un huracán. Una tormenta de emociones que nos sobrecogió, impactó y acabó por llenar de la más absoluta felicidad. A secas. Hasta el desquicie. Tan frenético ese torbellino de verdad, de toreo, de lentitud que resoplábamos, como quien intenta ajustarse a la realidad mientras la realidad te hace volar. Soñémoslo.

Había movido Paco las muñecas a la perfección en el saludo de capa al primero. Fue ahí su primer “aquí estoy yo” y como si hubiera sembrado ese imán sobre él del que ya nunca jamás pudimos ni quisimos desprendernos. A aquellas verónicas de recibo les siguió una media belmontina de morirte ahí mismo. Quitó Roca en su turno, a la chicuelina y replicó Ureña, porque era su tarde, aunque todavía no lo sabíamos. Saborazo tuvieron los delantales con el compás abierto, aunque el embrujo llegó en la media de nuevo, arrebujada, prieta, a la cadera, al infinito. Honor a los toreros buenos. De lleno en la tarde habíamos entrado. Pero el toro no lo sirvió en bandeja, más bien nos asfixió la energía, la buena, porque en la irregularidad de sus viajes había peligro. Una vez pasaba y al otro recortaba y en medio de esto, ocurrió aquello que pudo acabar en tragedia. El toro se le fue directo. Y en el camino recto encontró a un torero cabal y honesto que le entregó el pecho. Pánico en el tendido. No podía ser. No debía ser. Se recompuso. Ni un atisbo de lo que la verdad escondía bajo el vestido de torear. Siguió por el pitón zurdo, por donde había sido prendido. Sin mirarse, sin echar el paso atrás, sin dudar, entero, íntegro y torero. Todos los muletazos por ese mismo pitón donde vivió el infierno. Hay detalles que subliman la tauromaquia.