Ferrera, triunfo del hombre, el torero y la vida con una faena de otra dimensión

Antonio Ferrera se vistió de torero, por dentro y por fuera y vino a Madrid. A la Monumental en pleno San Isidro. Nos despejaba del corazón esa punzada que nos había atravesado hace dos semanas. Complejas vidas. De verde oliva y oro. O de verde esperanza. Quiso que Madrid fuera suyo desde el comienzo y quitó y sumó en la capa con el primero. Fue todo una creación inaudita en su concepto, casi sorprendente a cada paso, como si le dieran igual dónde está o como si le fuera el todo en ello. No lo sé. Se fue al centro del ruedo, con una rodilla en la arena, brindó al cielo como en agradecimiento. Se estrujaban los pensamientos. Agolpados. Reventados. Incierto todo. Menos su voluntad, su afán de querer que le llevó a ponerse a cara o cruz con la muleta sin ayuda. En la verticalidad, en la búsqueda constante de la cadencia, de relajarse, de encontrarse con ese Zalduendo que fue pronto, noble y con repetición al engaño. Buen toro. Y ahí, en pleno comienzo de todo, se deshizo de la ayuda, nunca jamás la volvió a usar, a pesar de que se puso por ambos pitones. Tiró de las distancias, de la emotiva inercia del toro en ese parque de atracciones que era la faena, en la que nunca sabías, ni te atrevías a adivinar qué venía después. En la distancia el cite, el pecho de frente y tandas alternadas por ambas manos. Lo mejor llegó al final, en la distancia media, cuando al animal le abandonó la inercia en la arrancada y fue a ralentí. Así los muletazos que sacó. En su mundo, a su historia, Ferrera nos volvía a sorprender. Como a fogonazos. Y de qué manera. Fue en la suerte suprema cuando de pronto se colocó a cinco o seis metros del toro, a ojo claro, pero muy lejos, tremendo. Inaudito. Aquello se convirtió de pronto en un laberinto plagado de dudas. No dudó. No echó cuentas. No filtró los peligros. Citó al toro y esperó hasta que llegara a su jurisdicción para echarse sobre el morrillo. La estocada entró entera (punto abajo) y Madrid con él hasta los cimientos. Le pidieron las dos con mucha fuerza, con toda inmensidad que había tenido una faena que navegó en otra dimensión, a veces inexplicable. El presidente le dio una y dio dos vueltas al ruedo de manera compensatoria. Al cielo volvió a dirigirse cuando recogió la montera. Hay círculos sagrados que quedan para él.