¿Cuánto tiempo tarda en curarse la bronquiolitis?

Todos aquellos que tengan a su alrededor un niño pequeño sabrán que la bronquiolitis es una de las causas más comunes de enfermedad y es la principal causa de hospitalización en bebés y niños pequeños. Asimismo, en los últimos días, estamos observando un aumento de los niños con esta enfermedad. Tanto es así, que el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha señalado el repunte de ingresos hospitalarios de menores con bronquiolitis.

Por su parte, el tratamiento de esta infección del tracto respiratorio incluye medidas para garantizar que el niño consuma suficientes líquidos y pueda respirar sin una dificultad significativa. Y aunque no suele ocurrir, la bronquiolitis puede causar enfermedades graves en algunos niños, sobre todo en los bebés que son muy pequeños, o que nacen antes de tiempo, que tienen enfermedades pulmonares o cardíacas, o que tienen dificultad para combatir infecciones o manejar las secreciones orales. Por ello es importante saber qué es la bronquiolitis y cuanto tiempo suele durar la enfermedad.

¿Qué es la bronquiolitis?

El frío provoca un repunte de casos de bronquiolitis / Gonzalo Pérez

La bronquiolitis es una infección del tracto respiratorio inferior que ocurre en niños menores de dos años que, por lo general, es causada por un virus. El virus provoca la inflamación de las vías respiratorias pequeñas (bronquiolos), bloqueandolas parcial o completamente, lo que provoca sibilancias (un silbido que se escucha cuando el niño exhala). Esto significa que entra menos oxígeno a los pulmones, lo que puede causar una disminución en el nivel de oxígeno en la sangre.

¿Cuánto tiempo tarda en curarse la enfermedad?

La bronquiolitis es un problema muy habitual en los niños pequeños y especialmente en los que tienen algún problema de inmadurez como es el caso de los niños prematuros, cuyos pulmones son muy sensibles y con frecuencia sufren algún tipo de infección. FOTO: EFE

La mayoría de los niños que únicamente padecen bronquiolitis comienzan a mejorar entre dos y cinco días después del comienzo de la enfermedad. Sin embargo, en el caso de algunos bebés, puede llegar a persistir durante una semana o más. Asimismo, el niño puede tardar hasta cuatro semanas en volver a su estado “normal”. La recuperación puede llevar más tiempo en los bebés más pequeños y en aquellos con problemas médicos subyacentes. Asimismo se recomienda mantener al niño fuera de la guardería o la escuela hasta que la fiebre y la secreción nasal hayan desaparecido, es decir, en el momento durante el cual son más contagiosos.

Por otro lado, la clínica Mayo aconseja “estar alerta a los cambios en la dificultad para respirar, como luchar por cada respiración, no poder hablar o llorar debido a la dificultad para respirar, o emitir gruñidos con cada respiración. Debido a que los virus causan bronquiolitis, los antibióticos, que se usan para tratar infecciones causadas por bacterias, no son efectivos contra esta. Las infecciones bacterianas, como la neumonía o una infección del oído, pueden ocurrir junto con la bronquiolitis y su médico puede recetarle un antibiótico para esa infección”, a lo que añaden: “No se ha encontrado que los medicamentos que abren las vías respiratorias (broncodilatadores) sean útiles de forma rutinaria y, por lo general, no se administran para la bronquiolitis”.

Por otro lado, en los casos más severos, “su médico puede optar por probar un tratamiento de albuterol nebulizado para ver si ayuda”, explican desde el portal médico. Asimismo ponen de manifiesto que los medicamentos con corticosteroides orales y los golpes en el pecho para aflojar la mucosidad (fisioterapia torácica) “no han demostrado ser tratamientos efectivos para la bronquiolitis y no se recomiendan”.