Qué día empieza la campaña electoral y cuánto dura

Desde que el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el adelanto de los comicios generales al 23J, los políticos no han parado de prodigarse por todo tipo de actos, programas de televisión y espacios radiofónicos. Entre la conformación de las listas, la presentación de los candidatos y los diferentes compromisos públicos de los líderes de cada partido, la agenda de los principales actores de la escena política echa humo. Con tanto ajetreo político, a veces resulta complicado distinguir dónde empieza la precampañaelectoraly dónde, la propia campaña electoral.

Tal y como marca la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), “la campaña electoral comienza el día trigésimo octavo posterior a la convocatoria (16 días antes de la convocatoria electoral), dura quince días y termina, en todo caso, a las cero horas del día inmediatamente anterior a la votación”. Esto quiere decir que el próximo viernes 7 de julio a las 00:00 horas se dará el pistoletazo de salida de una carrera de fondo que llegará a la meta a las 24:00 horas del 21 de julio. A partir de ese momento, dará comienzo la jornada de reflexión, dando paso al día siguiente a la jornada electoral y, por tanto, el día en que todos los españoles están llamados a expresarse en las urnas

Jornada electoral

La votación comenzará a las 9:00 horas del domingo 23, después de que se hayan constituido las mesas electorales y se haya verificado que todo está en orden y no hay ningún problema con el material electoral ni con las acreditaciones de los integrantes de la mesa, los interventores e interventoras ni apoderados y apoderadas.

Tal y como detalla la guía básica sobre las elecciones generales y el proceso electoral colgada en la página de La Moncloa, a pesar de la solicitud de Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del gobierno y líder de Sumar, de alargar el horario de los comicios a las 22:00 horas debido a la ola de calor, la votación se dará por terminada a las 20:00 horas, momento en el que la presidencia de la mesa electoral anunciará el final de la votación. A partir de ese momento, no podrá votar nadie más, únicamente las personas que hubieran accedido al local justo antes del cierre y no hubieran tenido tiempo de hacerlo.

Entonces llegará el momento de realizar el escrutinio provisional, el recuento de votos que se realiza en la mesa. El presidente extraerá uno a uno los sobres de la urna e irá leyendo en voz alta la denominación de la candidatura, enseñando cada papeleta a los vocales, interventores y apoderados. Este proceso incluirá tanto los votos que se hayan depositado en la urna ese día como los votos por correo sin que puedan ser distinguidos unos de otros. Correos se encargará de entregar los votos a los locales electorales desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde del día de la votación (tal y como indica la ley electoral en su artículo 73.1), por lo que los votos por correspondencia no retrasarán el recuento.

Una vez terminado esta parte del escrutinio, se procederá a resolver posibles dudas o protestas, se anunciará en voz alta el resultado y la mesa los hará públicos mediante un acta de escrutinio, que será entregada a cada candidatura, interventores, apoderados y candidatos que lo soliciten, así como al representante de la Administración.

No obstante, los datos que se conozcan la noche de las elecciones no serán los decisivos. A pesar de que no suele haber demasiada diferencia, habrá que esperar unos días más. El escrutinio definitivo tendrá lugar del 28 al 31 de julio por parte de las Juntas Electorales Provinciales.