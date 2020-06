Volemos a Palma de Mallorca

Por algo será que los alemanes en cuanto pudieron han desembarcado en su isla favorita. En algunas entrevistas publicadas en varios medios confesaban que aquí se sienten seguros y que es el lugar perfecto para viajar después de pasar el confinamiento.

Ayuda mucho que en Palma de Mallorca se puede elegir ciudad, cala o montaña. Perfecto plan para escapar de las aglomeraciones, tumbarnos horas enteras al sol ó a la sombra, dormir, soñar, no pensar, olvidar...

A Palma de Mallorca he ido en algunas ocasiones, más por trabajo que a tumbarme a la bartola, y como me cuentan que hay rincones que hay que descubrir, esta vez le he preguntado a Jordi Tarrida sobre sus sitios favoritos. Jordi vive con su familia en la isla desde 2006 y ha dirigido algunos de los mejores hoteles de lujo y golf resorts en Mallorca. Sería muy difícil que sus recomendaciones no fueran acertadas por lo tanto vamos a por ellas.

Jordi suele tener muy buen ojo para los sitios especiales y nos lleva directamente a la Playa de Muro. La playa de Muro, al norte de Mallorca es una playa para toda la familia. Situada cerca de Alcúdia, tiene más de 5 km de arena dorada y cuenta con la calificación de playa de bandera azul. Está dividida en varias zonas: la más cercana a Alcúdia, Es Branc y Es Comu (playa virgen). OJO: Es importante saber que los días que no hace muy bueno las olas en esta playa tienen más fuerza y son más peligrosas.

¿Y cuál es el chiringuito más cool para comer una riquísima paella? Ponderosa Beach, dicen que entre su oferta de paellas están la ‘rebentat’ de conejo y calabaza, la paella con mollejas y codornices al horno, una fideuá de cigalas y camperos, un meloso de pulpo y cangrejo, paella de pollo y conejo, arroz ‘del señorito’, paella de sepia y gamba roja y arroz negro... no sabe uno cuál escoger. Es imprescindible reservar.

Si lo que queremos es ir de cala en cala Mallorca tiene unas cuantas, elegid alguna: Sa Calobra, Cabo Formentor, Cala Moltó, Cala Llombards, Caló des Moros...., pero si lo que queremos es pasar el día haciendo una excursión, es mejor hacerla por mar y llegar hasta el pueblo de Deia. Al ser un sitio favorito por famosos y personas con alto poder adquisitivo, merece la pena dar un paseo por sus calles. La Sierra de Tramontana fue declarado Patrimonio de la Humanidad. En esta parte de la isla la oferta gastronómica es amplia pero el restaurante que tiene mejores vistas es Sa Foradada, se encuentra frente a la península de Sa Foradada, en la cima de un acantilado. Es posible acceder a pie, en una excursión de una hora hacia abajo, aproximadamente, desde la finca de Son Marroig. Sin embargo, recomienda acceder por mar y disfrutar del viaje en barco desde Port de Sóller. Una vez aquí, el desembarque es en su pequeño muelle desde el que se puede subir al restaurante subiendo por unas escaleras rústicas.

Si nos ha gustado esta parte de la isla, podríamos visitar, en la Serra de Tramontana que está a veinte minutos de Palma, Valldemosa, situado en la parte occidental de la isla. Se cree que el origen de este pueblo era una de estas alquerías fundadas en el valle por un noble árabe denominado Mussa o Muça. Las alquerías, palabra de origen árabe, eran pequeñas comunidades rurales. Su atracción principal es la Cartuja de Valldemosa . Se puede visitar el palacio de 1309 y la iglesia que conserva los frescos de Bayeu, el cuñado de Goya y la segunda colección privada más importante del mundo sobre Frédéric Chopin y George Sand, con manuscritos originales, partituras, objetos personales y pinturas de la pareja que rememoran su estancia en 1838; una colección de arte de algunos de los pintores españoles y locales de mayor reconocimiento, incluyendo Miró, quien también encontró aquí inspiración. Este rincón tiene magia, Chopin y George Sand pasaron por aquí en el invierno de 1838-39, el primero compuso aquí sus Preludios Op.28 y Sand escribió “Un invierno en Mallorca”, aquí tenéis un fragmento de su libro. Si entráis en el link de la composición de Chopin y leeis el fragmento a la vez del libro de Sand, os transportarán a ese mundo profundo en el cual vivieron en esta parte de España.

Otra visita muy recomendada en Valldemosa

Vamos a la finca de Son Moragues , con más de 10.000 olivos centenarios. Fue fundada por la familia Moragues en el siglo XIV y habitada en su momento por figuras tan ilustres como el Archiduque Luis Salvador de Austria. Con elaboración propia y degustación de sus Aceites de oliva virgen de máxima calidad y artesanal. También otros productos totalmente originales como su Gin Es Roquissar, mermeladas sin conservantes y elaborados solo con fruta de su huerto. Ofrecen una experiencia de Oleoturismo que es simplemente espectacular.

Queremos Golf

Estamos de vacaciones, tenemos tiempo libre y estamos en Mallorca, imposible no dedicarle horas al Golf. Hay 22 campos interesantes y para todos los niveles. Los Top 4 de Jordi son: T Golf & Country Club a 15 min de Palma, Golf Son Muntaner en Palma, Golf Son Gual a 15 min de Palma y Golf Alcanada a 45 min de Palma con espectaculares vistas sobre la Bahía de Alcúdia. No tenemos excusa para no ir a alguno de ellos o por qué no, visitarlos todos.

El centro de Palma también tiene sus muchos atractivos

Paseo por el centro antiguo. Si es shopping, visitar los muchos ateliers de arte, la espectacular Catedral de Mallorca, disfrutar de un cafecito o aperitivo en uno de los muchos encantadores bares y terrazas y simplemente observar la vida alrededor. Para cenar una experiencia must ir al Restaurante Vandal. entrad en este link e id haciendo boca. Es el restaurante más cool de Palma, moderno y atrevido

Nuevos tiempos, nuevas fórmulas para viajar.

¿Y sí hacerlo en avión privado ya no fuera un lujo sino una necesidad? El Covid hasta esto podría haberlo cambiado

El tema de las aglomeraciones en los aeropuertos en verano es un clásico, también lo es, el viajar con los aviones llenos hasta la bandera. Todos queremos salir de la rutina, volar a un destino vacacional y mucho más después del confinamiento al que hemos estado sometidos. Este verano lo saborearemos más que nunca. Pero ¿y qué haremos con los miedos a lo de guardar las distancias de seguridad en cada momento desde que emprendemos el viaje? Hasta ahora al parecer los pasajeros que lo han hecho en las líneas aéreas convencionales no han tenido malos resultados. Las precauciones que han tomado están claras y se vuela en seguridad. Pero en algunos casos puede prevalecer el deseo de, al menos esta vez, este verano tan diferente, volar en plan privado.

Cuando se oye que alguien ha volado en avión privado se piensa en los más ricos del planeta, los millonarios, los super star o algunos gobernantes. Entre esta locura de información en la que estamos cada día embullidos proveniente de los medios, de whats app, de messenger, Twitter, Tik Tok, Linkedin, etc. etc. apareció: “Destino Baleares, su paraíso particular. Vuele en un avión solo para usted, desde Madrid o Barcelona a Mallorca, Ibiza y Menorca. Viaje cuando usted quiera y con quien quiera. Desde terminales ejecutivas con traslados en vehículos privados al avión y sin aglomeraciones, desde quinientos treinta y dos euros por persona...” Llamaba la atención, pues no es común que este tipo de servicio “exclusivo y de lujo” haga promociones o descuentos.

Viajar en avión privado suena estrafalario, al menos hasta ahora, pero ¿y si la llegada de una pandemia como la que hemos y seguimos alertas, tomando todas las precauciones para evitar el retorno del bicho hubiera cambiado hasta esto? me refiero a la novedad de que algunas compañías que ofrecen vuelos privados, han decidido amarrarse el cinturón y ofrecen precios más bajos y que ahora serán más accesibles, dentro de lo costoso que suele ser ir en vuelo privado. Es una opción a tener en cuenta sin duda.

Conversando con Mar Pascual, Directora Comercial de Gestair, despejé mis dudas. Efectivamente, me confirma que es la primera vez que han decidido bajar los precios y así ofrecer la posibilidad de volar en avión privado, aquellos que lo que quieren es pasar unas vacaciones en una de las islas o en cualquier otro destino y compartir la cabina solamente con los que ellos decidan, sin tener que pasar por un aeropuerto convencional en donde las aglomeraciones seguramente serán casi imposibles de evitarlas, esta es una opción.

Mar decía que se han replanteado esto por primera vez ya que la situación actual lo pide. El coste siempre será mayor al de los precios de la líneas comerciales convencionales ya que el viajero tiene que pagar la vuelta en vacío del avión o en caso de que se tratara de un vuelo de ida y vuelta con pernocta, asumir los costes de hospedaje, traslados y dietas de la tripulación.

Hay aviones con capacidad desde cuatro hasta diez personas, cuando el número de pasajeros sube esta opción de viajar en plan privado puede ser ventajosa. El que vuele en este avión, puede elegir lo que desee de comer y el vino preferido, y ya, si nos vamos al pequeño detalle, hasta puede elegir la marca de café favorita.

Este verano es diferente, toca quedarse en España por muchos motivos, pero ¿qué nos puede faltar quedándonos en uno de sus tantos lugares maravillosos? Niente! como dicen los italianos.