Hotel Botánico de Tenerife, entre los mejores alojamientos de lujo deEspaña

La calidad y la exclusividad siempre son bien valoradas. Prueba de ello es que el Hotel Botánico 5* GL, el primero de Canarias en convertirse en miembro del prestigioso consorcio The Leading Hotels of the World y ubicado en el municipio tinerfeño de Puerto de la Cruz, ha sido reconocido con la distinción «Best of the Best» entre los mejores establecimientos de lujo de España en los premios Travellers’ Choice de TripAdvisor. Pero si hay algo que resulta destacable es que este reconocimiento está basado en las evaluaciones positivas de los clientes, conocedores de la excelencia en su servicio.

Con esta distinción, que ya ha recibido en otras cuatro ocasiones, el Hotel Botánico se consolida como una apuesta segura, que aporta un plus a la oferta hotelera de Tenerife y de las Islas Canarias en general.

Reapertura segura

Dada la incertidumbre a la que hace frente el sector turístico en la actualidad, el Hotel no ha fijado una fecha de reapertura. Sin embargo, su equipo de profesionales trabaja duro para hacerlo con todas las garantías de seguridad, tal y como indican los protocolos nacionales e internacionales. Así, se implementarán nuevas tecnologías como el check-in online, el acceso a la habitación utilizando el teléfono móvil, el sistema de pago contactless y los menús disponibles a través de códigos QR. Además, al contar con lavandería propia, el máximo nivel de higiene siempre está garantizado.

Y mientras llega ese esperado momento, el personal del Hotel se encuentra a disposición de los clientes a través de su web y sus canales en redes sociales para informarles acerca de los protocolos que se han implementado para su seguridad y su bienestar.

Además del reciente reconocimiento de TripAdvisor, el Hotel Botánico & The Oriental Spa Garden puede presumir de haber recibido los premios TUI Holly durante 20 años consecutivos; también el TUI Environmental Champion 2020, así como el Condé Nast Johansens 2020 a mejor destino Spa de Europa y del Mediterráneo. Más información en la web www.hotelbotanico.com.