Anota: Zurich

Vista de la ciudad y del Museo Nacional. Imagen Turismo Zurich

En media Italia hasta el 6 de abril no se puede salir de casa si no es sólo para comprar lo necesario, para ir a trabajar si no se puede hacer smart working, hacer deporte en el parque de enfrente de casa y solo están abiertos los servicios mas indispensables. El tiempo ha empezado a cambiar y el sol empieza a inundar este pais que si algo tiene es luz que invita a lanzarse a las calles a sentir esperanza, a ver la luz al final del túnel, pero no podemos salir, solo podemos planificar hacer un maravilloso recorrido para cuando salgamos de este encierro, que esperamos con ansia para poder volver a viajar y a disfrutar de lo que la vida nos ofrece.

Los italianos son logicamente muy aficionados a viajar a Suiza, y como para no serlo, siendo que desde Roma a Zurich conduciendo son ocho horas, desde Florencia seis y desde Milán tres y media, pero también está el tren cómodo y con medidas de seguridad Covid adaptada a los nuevos tiempos. Si todo va mejor, Zurich se está preparando para recibir a sus vecinos.

Las delicias de la vida

La casa del chocolate

Después de tanto estar sin salir, una de las cosas que el cuerpo y la mente piden constantemente es algo dulce, ¿y qué viene a la mente? pues no puede ser otra cosa que un trozo de chocolate, que digo un trozo, una barra, que digo una barra, litros de chocolate. Tener delante litros del oro negro no es fácil, pero en Zurich esto es posible. Estamos en uno de los países reyes del chocolate ¿os suena Lindt?¿Te imaginas darte un baño dentro de una fuente de chocolate? Mejor es que no, pero sí nos podemos imaginar delante de un chorro de chocolate de 9 metros de altura, y ¿quién es capaz de atreverse a meter un dedito para saborear un poco? seguro que mas de uno y siempre observando que el primer guardia suizo no venga directamente hacia a ti y te invite a desalojar la sala...La casa del chocolate invita a recorrer un circuito interactivo dedicado al patrimonio cultural suizo que este, el postre más preciado y recorrer la mayor boutique de chocolate del mundo. Esta sí que me parece una salida muy dulce a estos días tan amargos encerrados en casa un año después de la llegada de esta pandemia que no nos quiere dejar en paz.

IM-Viadukt, la zona de moda

Zurich tiene en esta parte de la ciudad lo que está de moda, en donde antiguamente se construían barcos y se atornillaban piezas de miles de motores, el arte, el diseño, la moda, la gastronomia y la arquitectura aquí se han establecido, un rincón con boutiques de diseño y los mercados llamados IM-Viadukt. Como no podía faltar y que por tantas ciudades de Europa se convirtió en moda hace años, el mercado mas trendy de la ciudad ofrece un ambiente genial, infinidad de sitios para elegir y el punto de encuentro de los suizos.

Dejemos la parte más normal y vayamos a mover un poco más las emociones que buena falta hace en estos tiempos, esta vez toca ir al Museo WOW. Dale click al play:

Su nombre lo dice todo “El cuarto de las ilusiones” Vanessa y Matthias Kammermann, idearon este museo mientras viajaban hace cinco años por Japón, Australia y Nueva Zelanda, cuando regresaron a Suiza dijeron :” Y por que no creamos un espacio para dar rienda suelta a las ilusiones” y se pusieron a ello. Llegó el Covid y todo se convirtió en complicado, pero aún sin tener ni idea de la que se venía en el mundo entero cortando vidas, esperanzas e ilusiones, por fin lo abrieron en Junio del año pasado. Entrad en la pagina web y mirad que super original idea. El simple hecho de llamarse Wow ya dice mucho.

El Museo Nacional con una mujer al frente

La nueva directora del Museo Nacional en Zurich

Pero no podemos olvidar que estamos en un pais con una gran historia y para empaparnos de ella hay que visitar el Museo Nacional que acaba de estrenar directora Denise Tonella y muy ad-hoc con su recién nombramiento podemos ver la muestra Women.Rights | From the Enlightenment to the present, una exposición en el momento justo que transcurre sobre las décadas que las mujeres suizas no tuvieron los mismos derechos que los hombres. Hace 10 días se celebró el Día Internacional de la Mujer. No debemos olvidar este tema ni un solo momento.

Proyectos los hay, y no solo para fechas inmediatas, como buenos previsores para septiembre en el MAAG Hall, en el mismo barrio de moda Zurich-West, se transformará en el museo de las luces con arte inmersivo. Suena genial.

Quién nos iba a decir que viajando a Italia terminaríamos visitando también una bella e interesante parte de Suiza. Ahh!! Chi lo sà?