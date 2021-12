Las mejores estaciones para esquiar en España

Cada año ocurre una curiosa metamorfosis en nuestra sociedad. Una fiebre de nieve domina a los deportistas. Los surfistas se transforman en snowboarders, los escaladores en esquiadores, los hospitales hacen el agosto con las operaciones de menisco... Ya está aquí, es la temporada de esquí. Y si podemos maldecir al cambio climático porque nuestro planeta se va al garete, desde luego que hay que ver el lado bueno de las cosas, entonces podemos decir que este tiempo gélido que últimamente conforma los inviernos españoles también tiene su lado positivo. Las pistas están en perfectas condiciones, hay nieve virgen para todos. Después de las cuarentenas y los días insidiosos malgastados en el sofá, muchos de nosotros esperábamos con ansia este delicioso momento. Aquí tienes las mejores pistas de esquí para quemar adrenalina, calorías y lo que sea.

Baqueira - Beret

Esquiador Freeride Aymar Navarro FOTO: Baqueira

Ubicada en El Valle de Arán (Lleida), es considerada por muchos como la mejor estación de esquí en España, tanto para los mortales corrientes como las celebridades que también vienen por aquí para marcarse sus pinitos en la nieve. Incluso algunos miembros de la Casa Real se han dejado ver por aquí en varias ocasiones. Y no es para menos. Hablamos de 155 km de pistas cuya dificultad abarca todos los niveles, desde el chiquitín que zumba a nuestro lado haciendo huevito hasta los expertos que, si no salen de la pista, no consideran que hayan esquiado. La oferta de hoteles y restaurantes también es de lo más variada, y no importa que seas un jovenzuelo con ganas de fiesta después del esquí, o un responsable matrimonio con niños, que la diversión conjugada con la sofisticación están aseguradas en Baqueira.

Candanchú

Candanchú sorprende por su verticalidad y su paisaje alpino

Ostenta el honor de ser la estación de esquí más veterana de España. Situada junto a la fuente del río Aragón, en el corazón helado del Pirineo Aragonés y muy próximo a la frontera francesa, ofrece un total de 39,5 kilómetros de pistas para todos los niveles. Incluso los esquiadores más avezados pueden ponerse a prueba en el descenso encajado en roca y conocido como el Tubo de la Zapatilla, que no es moco de pavo. Y los padres que quieran iniciar a sus hijos en este divertídisimo deporte contarán además con diferentes escuelas de esquí (también especializadas en adultos, que nunca es tarde para iniciarse en el esquí).

La Masella

La Masella. FOTO: Llopartic dreamstime

74 kilómetros de pista conforman esta agradable estación de la Cerdaña (Girona). Uno de los lados más atractivos de La Masella es que conecta con La Molina, y es posible hacerse con un forfait conjunto que ofrece la posibilidad de esquiar en ambas estaciones, en un dos en uno muy tentador para los entusiastas del deporte. Y las vistas son espectaculares. Quien lo dude solo deberá subir a la cima de la Tosa, un hermoso pico de más de 2.500 metros de altura que ofrece unas vistas inigualables de los Pirineos Orientales y de los Pirineos Centrales.

Formilgal - Panticosa

Imagen de Formigal

Además de estar situada muy cerca del campo de entrenamiento militar más extremo de España, esta delicia oscense ubicada en el Pirineo Aragonés es la estación de esquí más grande de nuestro país, contando con nada más y nada menos que 176 kilómetros de pistas. Considerado durante años como la competencia de Baqueira, ofrece un cúmulo de actividades de ocio más allá del esquí y puede ser un destino ideal para viajar con la familia. Escuelas de esquí, guarderías... y para los más mayores existen otro tipo de “guarderías”, como el bar Marchina, un clásico del apres-ski cuyas conocidas fiestas temáticas garantizan la máxima diversión hasta que salga el sol y llegue la hora de volver a calzarnos las botas.

Sierra Nevada

GRAF3113. SIERRA NEVADA (GRANADA). FOTO: ·PEPE TORRES EFE

Suma y sigue. Esta estación ubicada a 31 kilómetros de la ciudad de Granada es ofrece 106 kilómetros de pistas esquiables. Al encontrarse ubicada en Andalucía, uno de los mayores atractivos de esta estación es su excelente clima, por lo habitual soleado, que permite una serie de jornadas de esquí en extremo agradables e incluso adictivas. Y no es para menos cuando en esta estación podemos divisar el Mulhacén, el pico más alto de la Península. Y para los amantes de la noche tampoco se queda corta: además de una amplia oferta de locales nocturnos, Sierra Nevada permite esquiar por las noches en determinadas pistas. Una experiencia poco común y muy divertida.

Astún

Astún desde la base de la estación

Aunque no contiene el glamour de Baqueira o los datos de récord de Formigal, esta pista sigue siendo una de las favoritas para algunos de los esquiadores más avezados de nuestro país. Ubicada en el Valle de Astún, en el mismo Pirineo Aragonés, ofrece 50 kilómetros de pistas con un añadido: conforma un triángulo geográfico junto a Formigal y Candanchú. Tanto es así, que existe la oferta del mítico Skipass, un fortait que permite esquiar en las estaciones de Astún y de Candanchú, eso sí, con pequeños descuentos respecto a los precios habituales. Si quieres esquiar bien y barato, este es tu sitio.

Cerler

Así de blanca está la estación de Cerler

No hay una estación más alta que Cerler en el Pirineo Aragonés. Solo con este dato ya podemos imaginarnos que la diversión está garantizada. Pero si ahora añado que Cerler ganó por tres años consecutivos el premio a la mejor estación de esquí en los World Ski Awards (1014-2016) pues ya no cabe duda de que pocas localizaciones habrá mejores no ya en nuestro país, sino en el mundo entero, para hacer cabriolas en la nieve y todo tipo de burradas. Sus 79 kilómetros de pistas combinan los chutes de adrenalina con emocionantes ofertas en cuanto a actividades se refiere: cronoslalom, boardercross, snowspeed, speedriding o con las motos de nieve.