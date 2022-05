Gran Los Ángeles, la cara más emocionante de Estados Unidos

Se acercan las vacaciones de verano y es momento para muchos de elegir a dónde ir de viaje; si es su caso, y busca un destino que le ofrezca un poco de todo, y en particular, escapar de la rutina, le proponemos recorrer las ciudades más emblemáticas de la inmensa y diversa área metropolitana de Los Ángeles: el Gran Los Ángeles. No hay duda, para todo viajero que se precie este es un destino ideal que, además de paradisiacas playas, históricos monumentos, interesantes museos, famosos parques de atracciones…, logra emocionar, ya que muestra la esencia americana de la mezcla de culturas. El Gran Los Ángeles puede definirse para el turista como múltiples opciones de ocio unidas a sumergirse en lo más fascinante de un viaje: sorprenderse continuamente.

La principal puerta de entrada al Gran Los Ángeles es, indiscutiblemente, la ciudad de Los Ángeles con su aeropuerto internacional, uno de los más utilizados del mundo. Una vez en esta deslumbrarte e inabarcable urbe, si lo que se ha decidido es conocer algunas de las más de 180 ciudades que constituyen el Gran Los Ángeles y que atesoran, como ya hemos indicado, el atractivo de la esencia americana de la mezcla de culturas, es momento de elegir si desplazarse por sus seis líneas de tren rápido, con más de 100 estaciones, o en coche, ya que el Gran Los Ángeles se caracteriza, entre otras cosas, por tener uno de los sistemas de carreteras más largas y grandes de América.

Tres imprescindibles

Empecemos visitando la histórica Montebello, que guarda el encanto de lo que fue en el pasado, una comunidad agrícola transformada por el descubrimiento de petróleo en sus colinas. Cuenta con parques llenos de árboles y con atracciones para toda la familia, como el Zoológico Montebello Barnyard Zoo, así como construcciones muy antiguas: el Sanchez Adobe Park. De aquí, y para combinar con la belleza del mar, nos dirigimos a una de las ciudades costeras más icónicas, Santa Mónica. En su mundialmente conocido muelle, se encuentra el parque de atracciones Pacific Park, el histórico tiovivo de Looff Hippodrome y el acuario de la ciudad.

Para respirar y conocer un ambiente distinto, se aconseja un paseo por Manhattan Beach, un lugar muy elegante que se caracteriza por ser una de las zonas más caras para vivir en el Gran Los Ángeles. Los principales alicientes para el viajero aquí son su bonita playa, el paseo marítimo y las fascinantes puestas de sol, de las que se dice que son mágicas. Seguimos por Long Beach, conocida por sus pintorescos puertos, espléndidas playas y por su enorme acuario, el cual sirve de hogar a 11.000 criaturas, entre los que se cuentan peces, pingüinos y leones marinos, incluso hay un tanque especialmente diseñado para poder acariciar a los tiburones que alberga. Esta ciudad también destaca por su gran lado cultural, representado por el Long Beach Performing Arts Center, donde se puede asistir a interesantes musicales y óperas, y por su museo de arte ubicado en una mansión histórica en lo alto de un acantilado con vistas al mar. Sin pasar por alto diversas galerías de arte.

El atardecer es uno de los momentos más especiales de esta costa oeste FOTO: Dreamstime Dreamstime

Turismo cultural y propuestas de ocio muy atractivas

Vamos ahora a una de las ciudades más vibrantes desde que en 1821 su puerto se abriera al comercio foráneo. San Pedro es un semillero de tiendas que satisfacen las necesidades materiales de los viajeros, marineros y residentes. Sus más atractivos más populares son el acorazado USS lowa y el Puente Vicent Thomas. Un recorrido por la citada embarcación muestra donde vivían los tripulantes y el camarote en el que se alojó el mismísimo presidente Franklin D. Roosevelt. Al visitarlo hay vídeos que cuentan la historia de este grandioso buque de guerra que estuvo en servicio a lo largo de horrendas épocas de la humanidad, como la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. También en el puerto puedes admirar el gran Puente Vicent Thomas de 457 m de largo, uno de los más largos de California, en el que se han rodado muchas películas de Hollywood, tales como Heat, City of Angels, Los Ángeles de Charlie y 60 segundos.

Si lo que se busca es adrenalina, Santa Clarita alberga el parque de atracciones con más montañas rusas del mundo. Esta hermosa ciudad, conocida como el hogar de Six Flags Magic Mountain, posee también un interesante núcleo histórico que se remonta a 1800. Sus calles más representativas se caracterizan por encantadoras tiendas locales y restaurantes. También se encuentra el William S. Hart Museum, un museo en honor a la superestrella del cine mudo. Y como destino único, en el sur de California, no podemos olvidarnos de Santa Ana, llena de atractivos para toda la familia: museos, exhibiciones interactivas y diversas actividades, destacando que se pueden conocer en su zoológico, entre otros animales, algunos de los simios más pequeños del mundo.

Disneyland, una parada obligada

Con esta pequeña ruta en la que espectaculares playas, preciosos paisajes y atardeceres, así como edificios y monumentos históricos alteran cualquier rutina de la que se huya, es indudable que el viajero quedará satisfecho, pero no podemos dejar de visitar, por su proximidad, «el lugar más feliz del mundo»: Disneyland, el primer parque de atracciones de Disney. Este complejo turístico incluye dos parques temáticos: Disneyland Park y Disney California Adventure. Si se dispone de poco tiempo, quizás el más entrañable de visitar sea Disneyland Park; inaugurado en 1955, es conocido por sus icónicas atracciones: La casa de Minnie y Mickey, Alice in Wonderland, Indiana Jones Adventure, Dumbo, el elefante volador —esta atracción ha permanecido intacta desde la inauguración, hace ya más de 65 años—, etc. Otro de los motivos por los que es célebre este parque es por atesorar el más famoso de todos los castillos Disney, el Castillo de la Bella Durmiente, todo un icono de los cuentos de hadas y utilizado como el logotipo oficial de todo lo relacionado con Disney.

Tal y como hemos dicho al principio, si lo que se busca es alejarse de la rutina y descubrir lugares sorprendentes, recorrer y disfrutar de lo que ofrecen estas ciudades del Gran Los Ángeles es una acertada opción vacacional.