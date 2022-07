Cuando toca viajar con niños, no siempre resulta sencillo encontrar el alojamiento que combine todas las necesidades que buscan grandes y pequeños, de ahí que merezca la pena decantarse por hoteles que estén especialmente diseñados para viajar en familia, pues es la mejor garantía de felicidad. Y es lo que ocurre precisamente en Fuerte El Rompido, un alojamiento de cuatro estrellas ubicado en una loma sobre el paraje natural de la desembocadura del Río Piedras, en la provincia de Huelva, rodeado por el Parque Nacional de Doñana y junto a una playa virgen.

Hotel Fuerte El Rompido FOTO: Fuerte El Rompido

Cuando se trata de fusionar el descanso de los papás con la diversión de los pequeños hay algunos ingredientes que no deben faltar. Uno de ellos es, sin duda, una –o varias– amplias piscinas, pues sin duda se convierten en el punto de encuentro indiscutible de los largos días de verano. En este caso, Fuerte El Rompido cuenta con un total de cinco amplias piscinas (una para adultos, dos de ellas para niños, una mixta y otra cubierta), así como un sugerente jacuzzi exterior que no deja indiferente a nadie. Y alrededor de estas láminas de agua, frondosos jardines que trasladan al huésped a un retiro de calma, a pesar de que los chiquillos estén alrededor, no en vano el hotel se encuentra arropado por la naturaleza más auténtica, sin trampas ni cartón.

Hotel Fuerte El Rompido FOTO: Fuerte El Rompido

Tiempo de relax en el spa

Sin embargo, para esos ratitos en los que se busca, y se necesita, relajarse de verdad, además de tomar el sol en la tumbona con un buen libro, lo mejor es dejarse caer por el spa, donde el relax está más que asegurado. En estas instalaciones es posible dejarse mimar con un tratamiento facial o corporal o simplemente dejar pasar las horas del reloj mientras se realizan los circuitos de hidroterapia.

Y mientras tanto, por supuesto, los niños también encontrarán su propio refugio. Se trata de Forti Club, perfecto para abrir a los huéspedes más pequeños la puerta a un mundo de diversión, deporte y cultura. Desarrollado por profesionales en la materia, cuenta con un completo programa de actividades y animación para niños de cuatro a 12 años que aseguran unas vacaciones inolvidables llenas de experiencias nuevas, sin olvidar el parque infantil con tirolina incluida. Por su parte, el programa Fuerte Live también asegura la diversión de los más mayores, gracias a sus cuatro modalidades que se adaptan a todas las edades. Por ejemplo, no faltan los talleres prácticos de gastronomía o las propuestas de rutas por la zona, por lo que, si se quiere, no hay tiempo ni espacio para el aburrimiento.

Cocina andaluza

La receta del hotel ideal para viajar en familia ya va tomando... Y no puede faltar, por supuesto, la buena cocina, pues se trata de un ingrediente diferenciador a la hora de recordar unas vacaciones. Conscientes de ello, Fuerte El Rompido cuenta con dos restaurantes que no defraudan, uno de ellos a la carta y otro bufé y en los que se pone en valor las tradicionales costumbres culinarias de Huelva.

Hotel Fuerte El Rompido FOTO: Fuerte El Rompido Fuerte El Rompido

Y si hemos venido hasta aquí resulta obligado adentrarse en la playa virgen de 14 kilómetros de extensión que acaricia el alojamiento. Para llegar hasta ella es necesario subirse en un pequeño barco que lleva a los clientes desde el puertecito, por lo que se convierte en otra aventura más para seguir ensanchando el álbum de recuerdos de un verano memorable.