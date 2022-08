Oporto, una ciudad pintoresca y extraordinaria de visitar por su cautivadora «alma vieja»

Romanticismo e inmortalidad definen a Oporto; quizás fue esta bellísima urbe la que inspiró las hermosas palabras del célebre escritor portugués Fernando Pessoa: «El amor es una muestra mortal de la inmortalidad». Lo cierto es que al adentrarse en ella el viajero siente, inexplicablemente, que en este destino de viaje se ha detenido el tiempo, y que la extraña melancolía —que no tristeza— que flota en su atmósfera la conecta con el pasado. Esta es la magia secreta de Oporto.

Su carácter pintoresco, así como su atractiva decadencia, causada entre otras cosas por sus típicas callejuelas que se caracterizan por sus balcones repletos de ropa tendida, es en realidad gran parte de su encanto, y no dejan lugar a duda de que este destino no es un sitio preparado a medida para el viajero, sino que son los propios viajeros quienes deben adaptarse al lugar. De ahí su fascinante autenticidad.

Desde el siglo I a. C. Oporto lleva siendo un enclave deseado por romanos, germánicos, visigodos, musulmanes…, distintas civilizaciones han apreciado su atractivo, y gracias a ello ha acumulado una riqueza cultural única. La intensidad de su historia ha dejado su sello en las paredes, en la calzada, en el aire, es como si hablara, y no es solo por la personalidad de su arquitectura o por lo desigual de su trazado, es algo que se percibe, que se palpa, una impronta que la experiencia ha labrado en el aire y lo ha hecho denso, expresivo. Por otro lado, aparte de perderse y dejarse llevar por la secreta magia que antes hemos citado, hay tantas visitas obligadas cuando se viaja a Oporto que tan solo les daremos unas pinceladas, puesto que es imposible detallarlas en un solo artículo, pero esperamos que sirvan para despertarle la curiosidad de conocerla.

Uno de sus mayores encantos de esta ciudad es la personalidad de su arquitectura FOTO: Maica Rivera

Un recorrido para descubrir su seductora esencia

Empecemos por uno de sus emblemas, el Puente Luis I. Inaugurado en 1886, está considerado una obra maestra de la arquitectura de hierro, y él y sus alrededores conforman uno de los lugares más especiales de Oporto. Es, además, por sus dimensiones un popular mirador de maravillosas vistas del río Duero, así como de una visión tan colorista de la ciudad que deja un recuerdo inolvidable. Desde aquí se puede ver a lo lejos uno de los monumentos más importantes: la Torre de los Clérigos, otro símbolo de la ciudad. Se trata de un campanario terminado en 1763 que forma parte de la Iglesia de los Clérigos; subir sus 240 angostos escalones para llega a su punto más alto y disfrutar de una panorámica espectacular es un ritual para el viajero.

Sigamos por la famosísima y espectacular estación de San Bento. Al entrar en su impresionante hall impactan sus 20.000 azulejos ilustrados a mano con escenas de momentos importantes de la historia lusa, no en vano está considerada una de las estaciones ferroviarias más bonitas del mundo. Muy cerca, se alza la Catedral de Oporto, monumento nacional y sede episcopal de Portugal. Terminada en el siglo XIII, es uno de los monumentos más antiguos de la ciudad y su estructura externa con forma de castillo medieval conserva en su mayor parte su apariencia original, con sus enormes torres y el rosetón de su fachada.

La catedral es uno de los monumentos más antiguos de la ciudad FOTO: maica rivera

Un paseo imprescindible es la Avenida de los Aliados, la cual recuerda a las amplias avenidas decimonónicas de París. Es el punto más céntrico de Oporto y en ella destaca la Plaza de la Libertad y el edificio del ayuntamiento y, por supuesto, sus lujosas tiendas, que son un deleite para quienes buscan turismo de shopping. Podríamos decir que este es el corazón de Oporto. Aquí debe hacerse una mención especial para una de sus partes más emocionales y que invita a la imaginación: la librería Lello. Es algo más que un espacio donde se venden libros, ya que ha sido reconocida internacionalmente como la librería más bella del mundo. La alberga un precioso edificio que no solo es hermoso en su fachada, sino que lo es más aún su interior de estuco pintado y moldeado que simula madera tallada y en el que una majestuosa escalera que lleva al segundo piso deja sin palabras como solo una obra de arte puede hacerlo. Existe el rumor de que en esta librería se inspiró J. K. Rowling para sus célebres novelas de Harry Potter, por lo que se ha convertido en una referencia para los fans de esta saga literaria.

Vayamos ahora a un símbolo que es un diálogo entre lo viejo y lo nuevo: la Casa de la Música. La peculiaridad y belleza de este edificio radica en parte en su forma invertida y curiosa fachada. Inaugurado en el 2005, su diseño es un salto de la urbe a la modernidad sin abandonar su pasado. La visita guiada que ofrecen es muy interesante. De aquí nos vamos a una de las instituciones culturales más destacadas: la Fundación Serralves. Está conformada por varios edificios, el principal es el del Museo Serralves, donde se realizan exposiciones temporales de arte contemporáneo portugués e internacional; luego destaca la Casa de Serralves, preciosa construcción art déco de los años 30 que fue la antigua casa del conde Carlos Alberto Cabral y donde puedes sumergirte en un viaje a través del tiempo; increíble es la riqueza natural del Parque Serralves, que es donde se ubica toda la fundición, 18 hectáreas con jardines de estilo romántico y distintas zonas de esparcimiento; no olvidemos su fascinante Treetop Walk, un paraíso a la altura de las copas de los árboles que permite una agradable experiencia de observación y estudio de la biodiversidad del citado parque; y ya por último hablamos de su lujoso auditorio, su biblioteca con espacio multimedia y sala de audiovisuales, un encantador restaurante y una acogedora casa de té en medio de los jardines.

Gastronomía, fado y otros apetecibles planes

Panorámica de Oporto desde Vila Nova de Gaia FOTO: Maica Rivera

Es interesante también hacer una visita a las bodegas de Oporto, que en realidad se encuentran en la ciudad de Vila Nova de Gaia, al otro lado del Duero. En ellas se descubre la influencia que el vino ha tenido a lo largo de la historia en esta ciudad y sus alrededores. Bien, ya sabemos que Oporto es conocida como una de las grandes capitales mundiales del vino, pero hay que hacer hincapié en que también es un excelente destino gastronómico. Sin duda, el bacalao es uno de los platos de la cocina portuense que ha traspasado fronteras, así como la francesinha —un tipo de sándwich hecho con pan de molde y carne de ternera— y, por supuesto, el famoso pastel de nata. Pero vamos a hablar también de la exquisitez de la cocina tradicional portuguesa cuando se traslada a los fogones contemporáneos, como es el caso de la carta del reconocido restaurante Oficina, elaborada por el creativo chef Marco Gomes. Este restaurante, donde el arte forma parte del menú, se encuentra en la Rua Miguel Bombarda de Oporto, la arteria de la ciudad dedicada al arte por excelencia, el barrio más cool de la ciudad. Productos de primera unidos a un maridaje entre arte y gastronomía hacen que comer en este establecimiento sea una experiencia sensorial que nos acerca a la esencia de Oporto.

Llegados a este punto, resaltemos que todo Oporto, con sus contrastes y sabor a ultramar, tiene alma de canción de fado, y para percibirla es necesario asistir a un espectáculo en el que la intensidad de la música y de las emociones nos marquen un antes y después en nuestros recuerdos. Si es esto lo que se busca, no dude en ir una tarde a Ideal Clube de Fado, un proyecto de un grupo de artistas que se distinguen por su dedicación a preservar y difundir el fado tradicional, el estilo más auténtico para muchas personas. Nostalgia, melancolía y pasión se deslizan en los acordes de las actuaciones de Ideal Clube de Fado, y sus voces son puro sentimiento con el que expresan las experiencias de la vida a través del canto.

Dice Enrique Vila-Matas que Oporto encarna la calma y la tranquilidad sinónima del sosiego antiguo, elegante, del que sabe que andar con prisas muchas veces lleva a errar. Quizás por ello la ciudad también invita al viajero a dedicar tiempo a encontrar el equilibrio físico, mental y espiritual, algo que se puede hacer a través de masajes terapéuticos como shiatsu, ayurveda, aromaterapia… en un lugar de referencia para los locales: Despertar Do Hara.

Una vez que ya hayamos descubierto y disfrutado de todo lo que ofrece la ciudad, será muy tentador vivir la experiencia de visitar el Valle del Duero y caminar por sus icónicos viñedos. Esta región ofrece paisajes únicos a tan solo una hora y media en coche, que podrían describirse de belleza rotunda, salvaje y poética. En sus fértiles tierras hace más de dos mil años que se siembran y cosechan las uvas a mano en escarpadas terrazas que terminan junto al río. Un arrebatador y singular aroma a bodegas enmarcado por la imagen de la naturaleza en su estado más soberbio impregna el ambiente, es todo un espectáculo para los sentidos. Una de las mejores maneras de disfrutarlo plenamente es con un tour organizado por alguna empresa especializada en experiencias personalizadas, como Meet Me at Porto.

El Valle del Duero es ideal para una escapada enoturística FOTO: Maica Rivera

Algunas de las propiedades más prestigiosas en este valle, son por ejemplo, Quinta da Pacheca y Quinta do Pôpa. La existencia de la primera se remonta al siglo XVI, y aparte de la excelencia de sus vinos ofrece visitas guiadas, actividades como catas de vino, deliciosos pícnics frente a los viñedos, participar en la vendimia… y lo más curioso y peculiar es su atelier de arte, en el que la pintura y el vino se transforman en uno. También dispone de un fabuloso y precioso hotel, así como de un excelente restaurante, es el lugar perfecto para una escapada enoturística. Por otro lado, Quinta do Pôpa, es una de las bodegas más jóvenes de la zona, pero no por ello menos interesante, sino todo lo contrario, ya que cuenta con la emotiva historia de su nacimiento que es un ejemplo a seguir para aquellas personas que persiguen sus sueños. Situada en una ubicación privilegiada, en Cima Corgo, uno de sus tesoros son sus espectaculares vistas al Duero, sin olvidar que aumentan su valor si se disfrutan con alguna de las excelentes catas que ofrecen. Su mirador no tiene precio, es un regalo visual para el viajero.

Resumiendo y como indica todo lo descrito, Oporto es un destino de viaje para sumergirse en su historia, en su cultura, en su gastronomía, en sus tradiciones…, para disfrutarlo al máximo hay que vivir y respirar como lo hacen sus gentes, y para ello vamos a hacer una última recomendación: alojarse en uno de los muchos apartamentos céntricos preparados para el turismo y que gestionan profesionales locales, tal y como Porto City Host, una empresa que cuida todos los detalles y que es ejemplo de la hospitalidad de la ciudad, ya que se ocupa desde dar indicaciones de lugares emblemáticos hasta cualquier otra necesidad que tengan sus huéspedes, es, por todo ello, una maravillosa forma de sentir la calidez de los portuenses, el latir de sus tesoros arquitectónicos…, en definitiva, el alma vieja y cautivadora que tiene esta fascinante ciudad.