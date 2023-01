Oceania Cruises celebra su 20 aniversario e inaugura un nuevo barco en mayo

El segmento de los cruceros de lujo va viento en popa y a toda vela. Buena prueba de ello es Oceania Cruises, que celebra dos décadas de prestigio ofreciendo a sus huéspedes experiencias de viaje especialmente seleccionadas y pequeños barcos de lujo con una oferta por tiempo limitado por su 20 aniversario, tal y como ha dado a conocer estos días durante la celebración de la Feria Internacional de Turismo, Fitur, donde se ha confirmado la inmediata inauguración del nuevo buque Oceania Vista.

En concreto, para conmemorar sus primeros veinte años, la línea de cruceros ofrece hasta 800 dólares de crédito a bordo por camarote o suite en 110 cautivadoras travesías a bordo de siete barcos que navegarán por el Caribe, Mediterráneo, Pacífico Sur, Alaska, Asia y otros destinos. Según ha declarado Frank A. Del Río, presidente de Oceania Cruises, «con una demanda en cruceros de lujo que alcanza máximos históricos, esta exclusiva oferta es una gran oportunidad tanto para los huéspedes que repiten como para los que vienen por primera vez. Está dirigido a reconectar a los viajeros con su espíritu aventurero, mientras se benefician de un generoso crédito a bordo en más de 100 de las travesías, incluyendo incluyendo nuestro barco más nuevo, Vista».

Así, tal y como recuerda Juan Rodero, CEO de StarClass/Un Mundo de Cruceros, «Oceania Cruises ha sido una referencia en los últimos 20 años en viajes de larga distancia y a destinos lejanos, precisamente el producto que está viviendo un mayor auge en el segmento de los cruceros de lujo».

En la búsqueda constante de seguir innovando y ofreciendo al viajero las mejores experiencias, Oceania Cruises ha presentado el nuevo programa OceaniaNEXT. En concreto, está enfocado en los sellos distintivos que inspiran a los huéspedes a volver a Oceania Cruises una y otra vez: exquisita y elaborada gastronomía, experiencias de viaje cuidadosamente seleccionadas y pequeños barcos de lujo. La amplia «re-inspiración» de toda la flota presenta una selección de suites y camarotes totalmente nuevos, así como elegantes espacios públicos impregnados de un nuevo ambiente más luminoso y espacioso. La experiencia a bordo es también mejor que nunca con el añadido de una extensa colección de nuevos sabores y experiencias experiencias culinarias que transforman las cenas en una experiencia sublime. El nuevo barco de Oceania Cruises, Vista, ofrece múltiples primicias en el ámbito de la restauración.

En todos los barcos la experiencia de bienestar holístico en Aquamar Spa + Viality Center fomentan un estilo de vida saludable y longevo, mientras que las nuevas experienciasen destino comoGo Green, Go Local, Beyond Blueprints, Culinary Discovery Tours, Food & Wine Trails tours, y Wellness Discovery Tours by Aquamar ofrecen experiencias más inmersivas.

Itinerarios destacados

Con salida el 5 de agosto de 2023, el itinerario denominado «Fiordos, vikingos y castillos» tiene una duración de 18 días. Este amplio viaje navega desde la parte sur de Noruega hasta la ciudad situada más al norte, con paradas que incluyen Kristiansand, Alesund, Hammerfest y Tromso, por nombrar sólo algunas. Los pasajeros podrán también disfrutar de experiencias en las bellas Islas Feroe e Islas Orcadas, antes de salir hacia Edimburgo (Newhaven) con última escala del buque Riviera en Londres (Portsmouth).

Por su parte, el itinerario denominado Svalbard y el paso del Ártico tiene una duración de 15 días y saldrá el 7 de agosto. Incluye la visita excepcional a Longyearbyen en el archipiélago de Svalbard, el asentamiento más al norte del mundo, antes de continuar con un extenso recorrido por Islandia y Groenlandia, repletos de fiordos, con parada en Husavik, Siglufjordur, Paamiut, Nuuk y más puntos.

Con salida el 7 de septiembre y con una duración de 13 días, tampoco defrauda el itinerario que abarca desde la impresionante costa sudeste de Alaska hasta las orillas del sur de California. Durante el recorrido se visitan auténticos tesoros como el Glaciar Hubbard, el patrimonio Tlingit y las exquisitas bodegas de Astoria, además de los encantos de las pequeñas ciudades de Juneau, Skagway y Sitka.

El año 2023 se cierra con un itinerario de diez días que partirá el 29 de diciembre con un recorrido entre Abu Dabi y Bombay con paradas en ciudades del desierto Khasab y Muscat, en Omán, y el centro metropolitano de Dubái en los Emiratos Árabes, donde la elegante arquitectura se asienta junto a palacios y mezquitas. Los huéspedes disfrutarán de una pernoctación en Mumbai y podrán explorar la remota Sir Bani Yas, hogar de más de 17.000 animales exóticos.

Más información en la web www.unmundodecruceros.com.