Los Ángeles, sorpresa cultural más allá de Hollywood

Efervescente, sorprendente y llena de glamour. Así es la ciudad de Los Ángeles. Una metrópoli que recibe anualmente cientos de miles de visitantes en busca de experiencias únicas. Y que nunca defrauda al viajero.

Hace tan solo 12 días esta carismática urbe ha sido centro de atención mundial por ser anfitriona de la gala de los Globos de Oro, recordando a todo viajero que la vio en los medios de comunicación lo popular y única que es. Y que por ello resulta un destino de los más emblemáticos y soñados. Sí, Los Ángeles es famosa por estar en el top en la lista de «obligados». Pero lo que pocos saben es que se posiciona no solo por ser el centro de la industria de cine de Hollywood, sino también como epicentro cultural en la costa oeste de los Estados Unidos. Así que si le interesa el arte y viaja a Los Ángeles, no deje de visitar sus lugares de interés más allá de los relacionados con el cine. Aquí van algunos.

Como primera parada en una ruta cultural angelina el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles (LACMA) se presenta como idóneo. Es imperdible al tratarse del espacio museístico más grande del oeste de Estados Unidos, con más de 150.000 obras que abarcan desde la Antigüedad hasta la contemporaneidad. En él se encuentran piezas de la Grecia Clásica y del Antiguo Egipto. Tres son los pabellones que destacan por encima de los demás: el de arte japonés, con fascinante pinturas del periodo Edo, cerámicas e incluso armaduras; el de arte islámico, por contar con una de las colecciones más importantes de arte contemporáneo de Oriente Medio; y el de arte colonial español.

De parada ineludible también es el The Broad. Inaugurado hace tan solo nueve años con un particular diseño arquitectónico, se ha consolidado por su oferta contemporánea y por su gran variedad de exposiciones temporales. Junto a él se encuentra el Walt Disney Concert Hall, cuyo diseño le recordará al Museo Guggenheim de Bilbao, y es que es Frank Gehry el genio detrás de este impresionante auditorio, una obra de arte en sí mismo. Sede de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles, su inigualable acústica lo convierte en el sitio ideal para escuchar un concierto. Al lado de estos dos espacios, verá el MOCA Grand, una de las tres sedes del Museo de Arte Contemporáneo de los Ángeles; en este se muestran trabajos de artistas europeos y estadounidenses, mientras que en el MOCA Geffen, a poco más de 20 minutos, acoge piezas escultóricas de gran tamaño. El Moca Pacific Design Center, ya más lejos, expone obras de artistas emergentes.

La fascinante ciudad de Los Ángeles ofrece, además de los mencionados museos, otros puntos de interés, tales como el Parque Griffith y el Zoológico de los Ángeles, el cual está dentro del mencionado parque. En el Zoológico hay más de 1000 animales de diversas partes del mundo y de más de 200 especies, algunas de ellas en peligro de extinción que aquí se encargan de cuidar y proteger. Se trata de un espacio inmenso, por lo que para poder ver todos los animales merece la pena ir más de un día. Por otro lado, el Parque Griffith es un oasis de tranquilidad, en él se puede disfrutar también del famoso Observatorio Griffith, desde el que se contemplan las mejores panorámicas de la ciudad.

Paraíso a orillas del Pacífico

Santa Mónica, Los Ángeles, California Dreamstime

Santa Mónica es, con toda probabilidad, el distrito más célebre de todo Los Ángeles, por lo que no se puede abandonar la ciudad sin ir a conocerlo. Con 280 días al año bañados por un sol radiante, y a tan solo 20 minutos del bullicioso centro, Santa Mónica seduce a sus visitantes con una gran variedad de atractivos.

Entre los reclamos que hacen que sea parada obligatoria para todos los viajeros se encuentra Pacific Park, un encantador parque de atracciones que destaca por su espectacular noria, la cual ofrece la oportunidad de deleitarse con unas vistas impresionantes. Situado sobre el icónico muelle, este parque es el escenario perfecto para culminar el día disfrutando de una puesta de sol que pinta el cielo de tonos cálidos y vibrantes. Por otra parte, Palisades Park, en la cima de la costa norte de Santa Mónica, es un tesoro aún por descubrir para muchos turistas. Es un parque muy bien cuidado, larguísimo y estrecho que brinda una cautivadora perspectiva del océano Pacífico.

Pero Santa Mónica no solo es un placer para los amantes de la fotografía y paisajes de gran belleza; también se alza como un paraíso para aquellos que buscan momentos de paz, compras y paseos relajantes. Third Street Promenade, el núcleo comercial de la zona, se presenta como el lugar ideal para sumergirse en una experiencia de compras única y disfrutar de la animada atmósfera que la rodea. Tampoco hay que dejar de ir a Montana Avenue, donde también se encuentran boutiques muy particulares y muchos restaurantes para hacer un alto en el camino y disfrutar de magníficos establecimientos y una gran variedad de propuestas gastronómicas. Y al que no le parezca suficiente la oferta en estas dos calles, que no dude en ir al centro comercial Santa Monica Place, fue renovado en 2010 y su diseño es sencillamente espectacular.

Suelen ser los estudios y las luces de Hollywood los atractivos que más se conocen de Los Ángeles, ¿verdad?, pero lo cierto es que su oferta es mucho más diversa. Y es que se sea o no amante del cine, esta ciudad del sur de California bien merece una visita, ya que despierta emociones a través de sus propuestas culturales, la belleza de sus avenidas y, entre otras cosas, con sus inolvidables paisajes. Y, ¿no es experimentar nuevas emociones lo que se persigue al iniciar un viaje?