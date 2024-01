Casa Lucía: el lujo Único desembarca en Buenos Aires

“Siempre me ha asombrado Argentina porque es un país que lo tiene todo: montañas, océanos, desiertos y hielo, y porque es el hogar de gran parte de mi familia. El

histórico Edificio Mihanovic que alberga Casa Lucia y su ubicación en la elegante calle Arroyo suponían una oportunidad imperdible para que Único Hotels se expandiera más allá de España", explica orgulloso Pau Guardans, hotelier barcelonés y fundador de Único Hotels.

Y es que su entusiasmo no es para menos. Se trata del primer proyecto fuera de España de Único Hotels, la colección de lujo creada en 2005, y que hasta ahora tenía presencia en Madrid (Hotel Único y The Principal), Costa Brava (Mas de Torrent) y Mallorca (Finca Serena y The Lodge). En su afán por encontrar siempre localizaciones con alma y ofrecer excelencia en el servicio y conexión total con el destino, Casa Lucia es un sueño cumplido para el empresario.

Para su apasionante aventura bonaerense eligió el Edificio Mihanovich, uno de los más emblemáticos ejemplos de arquitectura argentina, que llegó a ser el más alto de Latinoamérica en los años 30. Desde este enclave, el hotel de cinco estrellas marca sin duda un antes y un después en la escena porteña por el lifestyle que promueve y su fuerte arraigo con lo local.

Casa Lucia se alza majestuoso en un barrio a su altura: Recoleta. Apodado el París argentino, su estilo afrancesado y sus boutiques de lujo se funden con la cultura del país, con el arte y la gastronomía local y con su vibrante ritmo convirtiéndolo en una parada imprescindible en el centro.

La ubicación es envidiable como lo es la panorámica de la urbe y del Río de la Plata que se contempla desde las 142 habitaciones y suites del nuevo cinco estrellas que rinde un sincero homenaje al alrededor.

Casa Lucia está ubicado dentro del histórico Edificio Mihanovich CEDIDA

Más que un vestíbulo, la animada entrada de Casa Lucía es una declaración de intenciones con un mural a gran escala hecho a medida por la artista local Cristina Codern. A base de técnicas mixtas, captura la energía de Argentina y sumerge al visitante en una primera etapa de una estancia inolvidable.

Para llevar a cabo remodelación del edificio se han seleccionado a los mejores talentos creativos nacionales. La reforma ha sido dirigida por la firma Torrado Arquitectos, con sede allí, y además ha contado con el sello de diseño de Fernanda Schuch Studios para los interiores, devueltos a la vida con mobiliario contemporáneo que no renuncia a la elegancia discreta y el “charme” atemporal, como una extensión de la propia calle en la que se ubica. Las piezas de decoración complementan y contrastan, a la vez, con sus raíces históricas también en las habitaciones, salpicadas de obras del galardonado artista argentino Cristián Mohaded, cuyo trabajo se

exhibe en el Museo de Arte de Filadelfia o en el Museo de Artes Decorativas de París.

El spa de Casa Lucía, en Buenos Aires CEDIDA

Sus habitaciones combinan sofisticación, modernidad y confort. Y en cuestión gastronómica, Casa Lucía también se sumerge en la tradición y vanguardia. El restaurante Cantina pfrece las recetas más arraigadas puestas al día en la atmósfera más chic. Sus empanadas, sus milanesas y, por supuesto, sus brasas pretenden convertirse en el ‘must’ capitalino en un luminoso comedor que brilla tanto como su coctelería.

Sin duda, una parada obligada para los amantes del lujo, lo exclusivo y la tranquilidad sin perder de vista la esencia de la cultura argentina.