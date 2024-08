Cuatro menús distintos (y muy sabrosos) en Ibiza

Ibiza sigue siendo uno de los destinos más reclamados en el turismo nacional. Aunque los isleños y los dedicados al turismo y hostelería han informado a LA RAZÓN que han recibido menos clientela en comparación con el año pasado, Ibiza sigue derrochando su energía a través de playas espectaculares, atardeceres de ensueño y la, cada vez mayor, inversión en alojamientos y gastronomía de nivel.

El periódico The Wall Street Journal ha incluido este año a las Baleares entre los 10 mejores destinos del mundo a los que viajar en 2024, caracterizadas por su patrimonio histórico y paisajes de ensueño.

En este contexto, hemos encontrado cuatro restaurantes muy demandados este año, atractivos por sus propuestas adaptadas a planes tanto relajados como fiesteros.

Etxeko

Si ya se va con las expectativas altas, el resultado las supera. Con motivo del arranque de la nueva temporada de la joya gastronómica de Bless Hotel Ibiza, el reconocido Martín Berasategui, con estrella Michelin y con un sol Repsol por segundo año consecutivo-, y su equipo han presentado su nueva carta. Una propuesta única de una cocina de alto nivel que aúna lo mejor del Cantábrico y del Mediterráneo en una simbiosis perfecta entre tradición e innovación; y es que se sigue apostando por los productos y recetario local de ambas regiones, separadas por 700 km de distancia pero unidas a través de la gastronomía.

Además, con motivo del arranque de la nueva temporada de Etxeko Ibiza, Martín Berasategui ha presentado al nuevo chef ejecutivo Esteban Sánchez, que cuenta con cerca de 15 años de experiencia en el mundo de la gastronomía. Un profesional de su máxima confianza que se ha formado codo con codo con el cocinero donostiarra en su restaurante de Lasarte.

Como novedad este año, se ofrecerán dos menús degustación que mantienen la esencia gastronómica del espacio. Así, "Origen" es un viaje por la trayectoria de Martín, con aires más tradicionales donde se podrán degustar platos icónicos de la cocina vasca y de Martín con toques mediterráneos Por su parte, la opción "Gran Etxeko" incluye elaboraciones donde la tradición y la innovación se fusionan, dando como resultado preparaciones de lo más especiales.

Etxeko Cedida

Platos recomendados: salmonete con escamas comestibles, risotto de hinojo y aire de azafrán, el postre de agua de albahaca con cremoso de almendra cruda y helado de cáscara de limón.

Oku

El chef ejecutivo de OKU, Mark Vaessen, es conocido por su dominio de la cocina japonesa y de fusión. Mark ha diseñado menús innovadores en los locales de copas y restaurantes de OKU Ibiza; desde un menú durante todo el día en To Kima hasta la refrescante barra de jugos, culminando en el exclusivo restaurante OKU. Cuentan además con selecciones dedicadas para quienes comen sin gluten, veganos y más.

Oku restaurante Cedida

Platos recomendados: tartar de atún, gamba roja con caviar.

Madunia

Ibiza lleva años reivindicando el potencial de su despensa. Y esta temporada, el restaurante Madunia, en Cap Negret se quiere convertir en un referente del mejor producto del paraíso balear.

El chef Ivan Arauz Beusink, tras casi una década en RIJKS (Ámsterdam, una estrella Michelin), se ha embarcado en una ardua investigación para conocer la mejor materia prima de la isla, que le sirve su red de pescadores, agricultores y carniceros locales.

Apuesta por pescados salvajes de Ibiza, carnes y verduras de cercanía (muchas del huerto situado en el restaurante), Ivan elabora platos vistosos, llenos de color y con guiños a sus raíces latinas. Fiel a la temporada y a la microtemporada, cuenta con nuevas recetas, como el arroz con verduras, el rodaballo salvaje con bilbaína o su pollo payés.

Su cocina de fuego y sabor se acompaña con acierto de los vinos de la sumiller Cristina Flora, en cuya carta no faltan referencias de pequeñas bodegas locales, y de los cócteles de autor de Aneta Nowak, Head Bartender del espacio y una enamorada de los destilados y hierbas ibicencos. Y por supuesto, todo ello en un enclave increíble, un edificio sostenible perfectamente integrado en el paisaje, con exquisitos comedores exteriores en diferentes niveles.

Madunia Cedida

Platos recomendados: ensalada de atún y pomelo, costilla de wagyu.

El Silencio

Con dos restaurantes, un bar, acceso directo a la playa (para ser disfrutada desde una de sus exclusivas tumbonas), así como una piscina en la que la fiesta nunca para, en ElSilencio –diseñado por el estudio de arquitectura Moredesign– es posible relajarse durante todo el día comiendo y disfrutando gracias a su propuesta gastronómica y un menú de cócteles diseñado Rémy Savage (Mejor Mixólogo del Mundo en 2022); así como con la compañía de DJs residentes desde la llegada de la puesta de sol.

Al mando de la cocina y regresando para su tercera temporada, elchef con tres estrellas Michelin, Mauro Colagreco, pone su sello a un menú compuesto por un ceviche peruano, carpaccio de langostinos, rodaballo a la parrilla, así como generosas ensaladas, platos vegetarianos, tapas para compartir y carne asada. "Aquí, la pesca del día, los productos locales y la cocina a la parrilla cobran protagonismo con un menú equilibrado, nacido de la precisión de la alta cocina y la generosidad de la cocina mediterránea", informan desde El Silencio.

Rodaballo en El Silencio Cedida

Platos recomendados: pescado del día, churros de postre.

Moverse en la isla siendo sostenible

Europcar se presenta como la marca líder del alquiler de coches y furgonetas en Europa. Nació en Francia hace 75 años y está presente en España desde hace más de 50.

Hoy cuenta con una de las mayores redes de oficinas en todo el país, ubicadas en los principales aeropuertos, estaciones de tren y el centro de las ciudades más importantes.

La marca cuenta en su flota desde el año pasado con el Alfa Romeo Tonale, un modelo híbrido enchufable que ejemplifica la apuesta de la marca por los modelos más sostenibles. La empresa también cuenta en la isla con otros modelos híbridos enchufables como el Mercedes Clase A, el Ford Kuga o el Mercedes Clase C.

Gracias a su programa “Una flota sostenible”, más del 12% de la flota de Europcar en todo el mundo está compuesta ya por vehículos eléctricos e híbridos enchufables. Dentro de ese plan, Europcar está aumentando cada año su flota "verde": en España, hoy cuenta ya con más de 5.000 vehículos eléctricos e híbridos enchufables a disposición de los clientes en el país, una de las mayores flotas de este tipo en el sector de la movilidad.

Vehículo híbrido enchufable de Europcar LR

Según cuentan desde Europcar, en Ibiza, el volumen de reservas no ha dejado de crecer al ritmo de la recuperación del turismo tras la pandemia. El año pasado ya alcanzó unas cifras récord que, según todas las previsiones, se volverán a superar este año. Y no solo en verano, pues están observando cómo crece el turismo -y, con él, las reservas de vehículos- fuera de la temporada alta. "Como es lógico, son muy buenas noticias para nosotros: esperamos mucha demanda de turismo exterior e interior en la isla y, por lo general, los clientes reservan con más antelación que el año pasado, no están esperando al último minuto para hacerlo", añaden desde la compañía a LA RAZÓN.