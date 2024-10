Hacienda San Jorge, un alojamiento con corazón verde

En mi ultimo viaje a la isla canaria de La Palma tuve la suerte de alojarme en uno de sus hoteles más emblemáticos: Hacienda San Jorge.

Su magnífica ubicación (próximo a la capital y a unos metros de la playa), su extraordinaria relación calidad/precio, la amplitud de sus habitaciones, su arquitectura -con coloridos balcones de madera- recordando el diseño tradicional en esta isla, su variado desayuno buffet, incluso el pasado que este recinto hotelero atesora, ya serían argumentos sólidos por sí mismos para decantarnos por él.

Detalle de uno de los balcones de madera, propios de la arquitectura tradicional de la isla JNarro

Sin embargo, quisiera poner el foco de atención en algo que normalmente es inusual ver en otros alojamientos. Me refiero a su espectacular jardín interior. Posiblemente, una de las más agradables y llamativas sorpresas que los huéspedes van a encontrar cuando lo elijan.

Alrededor de la gran piscina, como engalanando con su verdor el tranquilo baño de sus huéspedes, se hace presente, adquiriendo un notable protagonismo, este vergel botánico en el que todo tipo de plantas, autóctonas y de otras latitudes, decoran y perfuman la Hacienda San Jorge.

Disfrutar de un relajante baño en esta gran piscina, rodeada por el verdor y frondosidad del jardín, es todo un lujo JNarro

Infinidad de variedades de cactus, incontables ficus, todo tipo de palmeras, frutales, raíces que parecen surcar los suelos como grandes alfombras naturales, pequeñas fuentes de agua que brotan de antiguas tinajas, caminos que llevan el nombre de los senderos que antiguamente recorrían esta finca, etc., etc., se entremezclan con algunos patos que viven en este idílico entorno. Imposible no hacerse fotografías entre tanto verdor.

No debe extrañar encontramos la compañía de patos mientras recorremos este singular jardín botánico JNarro

No hay duda alguna. Estamos en un lugar ideal para descansar y reposar las experiencias vividas en La Palma.

Tras un día recorriendo y conociendo las innumerables maravillas de la isla, el viajero se merece una estancia donde recargar pilas placenteramente para las nuevas alegrías que les esperan en la próxima jornada.

Un jardín ecológico, dicho sea de paso, y magistralmente cuidado donde no se utilizan productos químicos contaminantes.

La apuesta ecológica en su mantenimiento es una seña de identidad irrenunciable JNarro

¿Cómo no titular estos párrafos con las palabras “corazón verde"? No podía ser de otra forma. Dos palabras tremendamente elocuentes para explicar lo que vamos a encontrar en Hacienda San Jorge

Podría hablar, aunque no tendría espacio suficiente, de la multitud de reclamos de esta inigualable isla canaria.

Mencionaría, entre otros, la Caldera de Taburiente, la posibilidad tener a nuestros pies un inmenso mar de nubes, ser uno de los emplazamientos del mundo con el cielo más limpio para ver el cielo, algunas de sus idílicas playas de arena volcánica, las espectaculares salinas marinas de Fuencaliente, la reciente erupción volcánica y sus consecuencias, la existencia de vestigios de los primeros habitantes de estas tierras, el nuevo paisaje verde -a veces, en lugares casi inaccesibles- que el hombre durante décadas ha modelado cultivando plátanos, los impresionantes e innumerables miradores que vamos descubrir, su gastronomía,etc., etc... Tiempo habrá para ello en otros reportajes.

Hoy simplemente quería recordar este magnífico jardín botánico y aconsejar al lector un alojamiento de marcada personalidad, con sólidos argumentos para ser nuestra próxima elección cuando viajemos la isla de La Palma.

Entre tanta arboleda descubrimos idílicos espacios donde sentarse y descansar JNarro

Datos útiles:

¿Cómo llegar?:Iberia Express (www.iberiaexpress.com)Esta aerolínea, la más puntual de Europa en su categoría, conecta diariamente, en vuelos directos, Madrid y La Palma.

Webs recomendadas:www.hsanjorge.com , www.visitlapalma.es