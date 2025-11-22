Octubre marca un nuevo récord en el total de viajeros y en pernoctaciones internaciones en Salamanca

Un total de 68.209 viajeros llegaron a la ciudad de Salamanca en octubre, según los datos recogidos en la Encuesta de Ocupación Hotelera del Instituto Nacional de Estadística. Esta cifra representa un aumento del 5,8 por ciento con respecto a 2024, y supone un récord, igual que se dio en pernoctaciones internacionales. En lo referente a su procedencia, se alojaron en los hoteles de la ciudad 38.013 viajeros nacionales, un 2,46 por ciento más, y 30.196 viajeros internacionales, lo que supone un 10,38 por ciento de incremento.

El aumento en los viajeros llegados a la ciudad, un 5,82 por ciento, es mayor que el registrado a nivel de Castilla y León, que se quedó en un 2,32, e incluso que el que se observa a nivel nacional, con el 2,64 por ciento. La cifra de viajeros marca un nuevo récord en el histórico de octubre, al igual que la cifra de viajeros internacionales.

Las pernoctaciones acumuladas en este tipo de establecimientos hoteleros durante octubre de 2025 fueron 110.260, un 2,72 por ciento más que en octubre de 2024. En el caso de las pernoctaciones, las realizadas por nacionales descienden un 1,81 por ciento situándose en 65.620 mientras que las realizadas por internacionales ascienden un 10,20 por ciento, alcanzando 44.640. Las pernoctaciones internacionales marcan también récord en el histórico de octubre en la ciudad.

El nivel de ocupación fue, durante octubre, del 58,25 por ciento, por encima 57,57 por ciento registrado en 2024. El fin de semana la ocupación media fue de 75,31 por ciento, también superior a la de 2024, un 72,99 por ciento.

Tal es la importancia del turismo en la ciudad, según destacó el Ayuntamiento, que la cifra de viajeros representa el 67,27 por ciento de los totales que llegan a la provincia, con 101.395 en octubre de 2025. Respecto a las pernoctaciones acumuladas, este porcentaje es del 62,37 por ciento, con un total de 176.797 pernoctaciones.

El peso en la Comunidad Autónoma también es “significativo”, ya que los viajeros que llegan a la ciudad representan el 13,53 por ciento del total de Castilla y León. En el caso de las pernoctaciones, esta cifra es del 12,83 por ciento. La capital salmantina sigue ostentando el primer puesto en llegadas de viajeros y pernoctaciones entre las capitales de provincia de la Comunidad.

La cifra de viajeros totales llegados a la ciudad se convierten en récord en el histórico con 628.726, al igual que los viajeros internacionales que fueron 251.988. De enero a octubre de 2025 llegaron 29.008 viajeros más que en el mismo periodo de 2024, lo que supone un incremento del 4,84 por ciento.

En cuanto a las pernoctaciones, la cifra acumulada es de 999.950, un 1,5 por ciento más que en 2024. En el caso de las pernoctaciones internacionales, marcan récord también en el histórico de la ciudad con 374.348. El Ayuntamiento recalcó que todas las cifras superan las registradas en el mismo periodo de 2024.