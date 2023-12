El mejor momento de Londres

La magia navideña ya está en el aire. Las alegres luces y el espíritu de la Navidad despiertan las ganas de divertirse y disfrutar paseando o reuniéndonos con amigos y familiares, y cómo no, viajando. Si usted es de los viajeros que deciden en el último momento dónde ir, hoy le proponemos un lugar que en estas entrañables fiestas «es para todos y una ciudad como ninguna otra»: Londres.

Empezaremos, imposible no hacerlo, por la feria de Navidad más grande de todo Londres: Winter Wonderland. La encontrará en el famoso Hyde Park y en él destacan sus bonitos mercadillos navideños. En sus más de 200 puestos de madera, todos ellos decorados con preciosas luces, podrá encontrar desde velas, bisutería, ropa y artículos de decoración hasta comida y bebida, sin faltar, por supuesto, sitios en los que tomar un buen chocolate caliente.

Además, en Winter Wonderland se instala alrededor de un quiosco de música victoriano una de las pistas de patinaje sobre hielo más extraordinarias no solo de la ciudad, sino de todo el Reino Unido, así como otras muchas atracciones, entre las cuales una de las más destacables es la gran noria, The Giant Wheel, que regala a la vista unas impresionantes panorámicas de Hyde Park y La City, el distrito financiero de Londres. Winter Wonderland también acoge el galardonado Cirque Berserk y el espectacular The Magical Ice Kingdom, cuyas 500 toneladas de hielo y nieve recrean una aldea vikinga, con representaciones de criaturas y dioses nórdicos.

Continuemos con más atractivos navideños que en estos días hacen de la capital británica un punto de encuentro para todo amante de esta época. En una de sus plazas más famosas y animadas durante todo el año, Trafalgar Square, podrá escuchar villancicos interpretados por distintos coros y ver el árbol más grande de todo Londres, que por cierto fue un regalo de Noruega, de ahí su decoración tan singular.

Si le apetece un paseo navideño, le recomendamos recorrer las calles comerciales de Regent Street y Oxford Street, no solo son dos de los mejores sitios para ir de compras, sino que en estos días su alumbrado es espectacular. Por otro lado, en Carnaby Street, la cuna de los Swinging Sixties y protagonista durante los movimientos mod y hippie en los 60, y punk en los 70, verá las luces más originales, rindiendo homenaje cada año a un tema diferente. Covent Garden es otro de los lugares favoritos para pasear no solo en Navidad, sino durante todo el año.

En la agenda navideña londinense no puede faltar ver alguno de los musicales en la zona de West End, destacando el entrañable y clásico de El Cascanueces en el emblemático teatro London Coliseum, y si es fan de la saga Harry Potter no dude en ir a Harry Potter Studios. La Navidad es sin ninguna duda una de las mejores épocas para visitarlo, ya que se hacen algunas actividades especiales en las que la nieve y los adornos cubren de encanto sus escenarios.

Por último, y para incluir en la escapada una emblemática y maravillosa experiencia tradicional, le animamos a que disfrute de los fuegos artificiales de Nochevieja. Podrá verlos desde las orillas del Támesis, desde uno de los cruceros que se organizan para tal fin o incluso desde un restaurante con vistas. En cualquiera de los casos, vivir este momento en persona es indiscutiblemente emocionante.

Desde el British Museum hasta la Abadía de Westminster

Sin duda en estas fechas Londres ofrece al viajero alicientes muy especiales, y esto sumado a sus museos, monumentos y el encanto propio de una ciudad con tanto carácter es lo que la convierte en un destino de Navidad ideal. Entre sus imprescindibles, tras haber disfrutado de sus atractivos navideños, se encuentra el British Museum, el tercer museo más visitado del mundo. Sus muros cobijan más de siete millones de objetos de diferentes épocas y partes del globo. La piedra de Rosetta, esculturas y frisos del Partenón de Atenas, un moái de la isla de Pascua y el ajedrez de Lewis tallado en marfil de morsa de la época medieval son algunas de las obras que encontrará en este templo del arte.

Sigamos con otra de las visitas que no pueden faltar en un viaje a Londres: la Abadía de Westminster, declarada Patrimonio de la Humanidad. Escenario de acontecimientos históricos como bodas reales, y lugar de entierro u homenaje a escritores como Dickens o Shakespeare en la zona conocida como rincón de los poetas, es un templo cuya belleza deja sin palabras. Entrar en ella y dejarse envolver por su historia y majestuosidad es una experiencia inolvidable.

En esta ruta de imprescindibles, además de la impresionante noria London Eye, las visitas esenciales son el Palacio de Westminster; Piccadilly Circus, su plaza más famosa; y la Torre de Londres, en cuya Torre Verde fueron ejecutados personajes destacados como Ana Bolena o el escritor y pensador Tomás Moro. Tower Bridge y la Catedral de San Pablo son otras dos paradas que le recomendamos hacer.

Según dijo la británica Vivienne Westwood: «No hay otro lugar como Londres. Nada en absoluto, en ninguna parte». Lo cierto es que conocer esta ciudad, una de las más fascinantes y atrayentes del mundo, es una vivencia obligada para todo viajero al menos una vez en la vida. A las palabras de Vivienne Westwood añadimos que Londres en Navidad es, en todos los aspectos, absolutamente maravillosa.