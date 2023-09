Nueva propuesta para el descanso en la capital del Alentejo

A mediados de 2023, uno de los grandes grupos hoteleros del mundo, tras haber puesto sus ojos con anterioridad en la ciudad de Évora, decidió abrir un alojamiento de alto nivel bajo la marca Hilton Garden Inn.

Una decidida apuesta, y una enorme inversión, que amplía la oferta hotelera de la capital del Alentejo, declarada por la UNESCO Patrimonio Mundial de la Humanidad en 1986.

Un total de ciento treinta modernísimas habitaciones, gimnasio, sala de reuniones, piscina tipo infinity en el último piso, “pool bar”, aparcamiento y un extraordinario desayuno buffet, son suficientes argumentos para decidirse por este extraordinario y novedoso cuatro estrellas. Todo ello, envuelto en una sugerente decoración que hará las delicias del huésped.

He leído algunos reportajes en los que se habla de ver Évora en un día. Me parece, dada la multitud de posibilidades que esta localidad ofrece al viajero (históricas, arquitectónicas, arqueológicas, religiosas, gastronómicas, culturales, etc.), algo aventurado pensar que podemos disfrutar de sus atractivos en un solo día.

"Praça do Giraldo", epicentro de la ciudad de Évora JNarro

Creo necesario, a no ser que se quiera retornar más tarde para apreciar aquello que no se vio, pernoctar al menos un día en algunos de sus magníficos alojamientos. Buena elección sería decantarse por Hilton Garden Inn Évora.

Una característica de sus habitaciones es la comodidad Hilton Garden Inn Évora

Hoteles evorenses, por fortuna, los hay para todos los gustos y bolsillos. Por eso, es particularmente significativo esta emprendedora decisión tomada por el grupo Hilton (www.hilton.com), conocedor del potencial que ofrece la ciudad y de la multitud de personas que viajan hasta esta incomparable ciudad situada a medio camino entre Lisboa y la frontera española a la altura de Caya/Caia, en Badajoz.

A precios francamente competitivos por su magnífica relación calidad/precio, en sus pocos meses de vida, está obteniendo unos índices de ocupación muy significativos. Digamos que los resultados se están viendo pronto. Algo nada extraño cuando se conoce y pernocta en este hotel.

Estos frutos y estos laureles son obra también de un trabajo bien hecho por un amable, capacitado y profesional equipo preparado para hacer al huésped su estancia lo más agradable posible.

Esta ciudad museo, con un centro histórico muy bien conservado, es un verdadero libro de arte portugués. Para cualquier turista que la recorra, es toda una didáctica enseñanza ir deambulando por algunas de sus laberínticas calles mientras conoce y le explican muchas anécdotas allí acaecidas.

Es tan rico su pasado que, por ejemplo, fue una importante ciudad en tiempos del imperio romano o, siglos más tarde, varios reyes de Portugal la escogieron como una de las ciudades favoritas del reino. Lo cierto es que no queda indiferente al viajero.

Así pues, siempre es bienvenida la llegada de nuevos alojamientos; más aún en una ciudad con tantos visitantes. Inversiones y desafíos como éste generan puestos de trabajo, amplían la ya rica oferta hotelera y, además de asentar población, ayudan a consolidar el turismo en la ciudad.

Pues bien, no es mala idea, tras un ajetreado día recorriendo los rincones de Évora, relajarse, antes de cenar, con un agradable baño en su piscina panorámica del último piso (desde la que se pueden observar perfectamente las torres de la catedral Basílica Nuestra Señora de la Asunción).

La ubicación y el diseño de la piscina causan admiración en el huésped Hilton Garden Inn Évora

Un momento de tranquilidad, en esta coqueta piscina rectangular, que es un buen preludio para posteriormente acabar el día disfrutando de la carta (“ementa”) del restaurante del hotel (“Garden Restaurant”).

Esta inolvidable cena se celebrará en un precioso local, ubicado en la planta baja del hotel, en el que disfrutar y saborear el trabajo de estos fogones donde la gastronomía alentejana (sin olvidar el toque del chef y otras posibilidades culinarias más lejanas) tiene lógico protagonismo.