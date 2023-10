Nueva York: volver siempre a la urbe de la energía, el bullicio y el glamour

No se puede contar casi nada de Manhattan que no se haya contado ya… o sí, porque cada viaje a Nueva York es una nueva aventura, tiene la capacidad de darnos una única y exclusiva experiencia haciéndonos sentir muy grandes y muy pequeños a la vez. En esta ocasión, después de 30 años, he vuelto a la Gran Manzana para encontrarme con mi hija de 16 años recién cumplidos, que había estado estudiando en una zona rural de Michigan. Para ambas el impacto ha sido mayúsculo, además, la ciudad de las películas se encontraba inmersa en una de ellas ya que todo el humo de los incendios de Canadá la teñía esos días de naranja… al límite, pero los «newyorkers» seguían en la calle caminando rápido con un vaso de café en la mano, todos ocupados en la urbe de la energía, el bullicio y el glamour.

Hay muchos factores que dependen del éxito de un viaje, para mi uno de ellos es el lugar en el que hospedarse. En este caso, fuimos al NH Collection Madison Avenue. El hotel celebraba el centenario del edificio, una construcción inspirada en el renacimiento italiano, de ladrillo rojo y torres en las que se albergan maravillosas suites, como la del Empire State, que tiene vistas directas a la mítica edificación. Aquí se alojaron hace poco Sharon Stone y Palomo Spain, ambos encontrarían la inspiración, porque yo solo de entrar y salir para verla me quedé maravillada. Considerado por Luxury Travel Advisor como el hotel más «Instagrameable» de Norteamérica en 2022, hace referencias en su interiorismo a la época dorada de las agencias de publicidad ubicadas en la Avenida Madison, de esas que aparecen en la serie «Mad Men». Y para los que simplemente pasen por allí, imprescindible parar en el bar para dejarse mimar por Phil, su barman, que prepara cócteles espectaculares en cinco minutos y cuenta las mejores historias de la ciudad… nosotras tuvimos que irnos rápido, pero fue uno de los momentos más auténticos que vivimos en Nueva York.

Llevaba una lista larga y contrastada de recomendaciones variadas, aquí va un acierto, solo recomendaciones de corazón. La trattoria italiana Olio e Più, en Greenwich Village, una zona muy agradable de pequeño comercio, con ambiente europeo y vida más tranquila. Este restaurante no defrauda. La decoración es acogedora, auténtica, llena de piezas antiguas y de producto a la vista. Un regimiento de camareros atiende de forma amable las mesas, con un trato profesional pero cercano (raro en Nueva York que todos parecen ser nuestros mejores amigos). La pasta es artesana y los postres, como el tiramisú son increíbles. Cerca, una tienda de ambiente alternativo les atrapará. Se trata de la papelería McNally Jackson Store, llena de libretas, lapiceros y tarjetas que no necesitamos, pero sí.

¡Y como nos gusta coger un ascensor en Nueva York! A mi hay dos que en este viaje me han conquistado. El del Summit One Vanderbilt, el edificio de impacto con vistas con el que podrán observar la ciudad a sus pies… literal. Y el del restaurante RH Roof Top, también de cristal, donde verán al subir la espectacular tienda de muebles de inspiración italiana que alberga el edificio. Beige, dorado, maderas, piedra, blancos lacados… todo es bonito.

Además, los clásicos no defraudan: comprar el picnic en el Fresh Market de la Estación Central para alquilar bicicletas y pasear por Central Park, admirando lo civilizados que son estos ciudadanos al no invadir jamás el carril peatonal; visitar el MoMa y los impresionistas descubriéndolos a través de los ojos de una niña adolescente que decide que Matisse podría ser un Influencer, que lo es; y por supuesto, coger el ferry para saludar a la estatua de la Libertad, de 93 metros y 225 toneladas, tan pequeña comparada con los rascacielos de Nueva York, y tan grande porque conserva ese halo de esperanza y madre que acoge a todos los que vienen con un sueño a esta ciudad, ya sea para siempre o para un fin de semana largo. ¿Cómo se llama la sensación que se tiene de ganas de volver cuando aún no nos hemos ido? Eso es lo que pasa en Nueva York desde el momento en el que uno pisa esta increíble ciudad.

