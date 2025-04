Orlando en primavera resulta irresistible

En Orlando siempre hay algo que hacer. Sí, en la capital mundial de los parques temáticos, hay planes para todos los gustos. Es un destino con una oferta de ocio tan variada que hace que la palabra «aburrimiento» no exista. Sin duda, debe estar en la agenda de todo viajero que busque vivir nuevas experiencias.

Una época ideal para visitar Orlando es la primavera. Y es que en esta temporada, el clima es sumamente agradable, con temperaturas que fluctúan entre los 20º y 28º, lo que permite recorrer con comodidad la ciudad, mientras que la menor afluencia turística reduce las esperas en las atracciones y brinda la oportunidad de disfrutar de cada rincón con tranquilidad. ¿Listo para descubrir todo lo que Orlando ofrece?

Un mundo de diversiones

La esencia de Orlando reside en sus parques temáticos, y son precisamente estos centros de entretenimiento los que hacen que viajar hasta Orlando sea algo mágico. El más famoso, Walt Disney World, es un universo donde la fantasía cobra vida en sus cuatro parques principales: Magic Kingdom, con atracciones que a todo enamorado de Disney le despertará sentimientos; el EPCOT, que este año celebra tres décadas de su famoso festival de primavera, cuando las exhibiciones florales y una propuesta gastronómica que recoge sabores y aromas inspirados en la estación hace de las delicias de los visitantes; Hollywood Studios, para los fans de Star Wars; y el de Animal Kingdom, que transporta a otro planeta con sus safaris y el mundo de Avatar.

Universal Orlando Resort es otro de los imprescindibles. Con sus dos parques principales, Universal Studios Florida e Islands of Adventure, ofrece experiencias inolvidables para los amantes del cine y la adrenalina. Aquí se disfrutan atracciones icónicas como The Wizarding World of Harry Potter, donde se puede visitar el castillo de Hogwarts, pasear por el Callejón Diagon o subirse al Expreso de Hogwarts para viajar entre ambos parques. Montañas rusas como la de The Incredible Hulk Coaster o Jurassic World VelociCoaster ponen la chispa de emoción a la visita.

Para quienes buscan algo diferente, SeaWorld Orlando es una alternativa que combina atracciones con exhibiciones de la vida marina. Además, hasta el 4 de mayo, el parque celebra el Seven Seas Food Festival, un evento gastronómico que reúne sabores de todo el mundo en un entorno donde los espectáculos con delfines, orcas y leones marinos siguen siendo el centro de atención. Discovery Cove, por su parte, es ideal en primavera, cuando es posible nadar con delfines o relajarse en sus paradisíacas playas artificiales.

Asimismo, Orlando ofrece otros atractivos que vale la pena explorar. Los amantes de la naturaleza pueden acercarse a los Everglades para realizar paseos en hidrodeslizador y observar caimanes en su hábitat natural, o bien visitar los Jardines Harry P. Leu, un oasis verde dentro de la ciudad con más de 50 acres de flora tropical y subtropical.

Los aficionados a las compras también encontrarán en la ciudad un paraíso gracias a centros comerciales como The Mall at Millenia, con más de 150 tiendas, o los Orlando International Premium Outlets, donde se pueden conseguir grandes descuentos en marcas reconocidas. Y para quienes buscan una experiencia cultural, el Dr. Phillips Center for the Performing Arts ofrece una cartelera de espectáculos que van desde musicales de Broadway hasta conciertos de orquestas sinfónicas.

Excursiones interesantes

Manatí en Crystal River, Florida Dreamstime

Quienes deseen alejarse del bullicio cuentas con opciones fascinantes a poca distancia. Una de ellas es Crystal River, un destino natural a unas dos horas en coche, famoso por ser uno de los pocos lugares en el mundo donde se puede nadar con manatíes en su hábitat natural.

El Kings Bay Refuge es el principal punto de encuentro con estos apacibles gigantes marinos. Durante los meses de primavera, cuando el agua mantiene una temperatura agradable, los manatíes se congregan en la zona en busca de aguas cálidas y cristalinas. Con una excursión guiada en kayak o snorkel, es posible observarlos de cerca.

Además, las Three Sisters Springs ofrecen un paisaje de aguas turquesas rodeado de exuberante vegetación, un sitio perfecto para relajarse y disfrutar de la naturaleza. Para completar la visita, el pintoresco centro de Crystal River cuenta con restaurantes especializados en mariscos frescos y pequeñas tiendas locales que permiten llevarse un recuerdo de esta escapada mágica.

Otra alternativa para hacer una excursión desde Orlando es el Kennedy Space Center, ubicado a aproximadamente una hora. Este centro de la NASA permite conocer de cerca la historia de la exploración espacial y sentirse como un astronauta por un día.

Uno de sus principales atractivos es el Rocket Garden, donde se pueden ver de cerca cohetes históricos que marcaron el desarrollo de los viajes espaciales. También se encuentra el Atlantis Space Shuttle, el transbordador espacial original que completó 33 misiones y que ahora se exhibe en un impresionante pabellón interactivo.

Si se ama la aventura, el simulador Shuttle Launch Experience permite experimentar la sensación de un despegue real, con vibraciones y sonidos que recrean la intensidad del lanzamiento de un cohete. El Kennedy Space Center también ofrece la posibilidad de conocer a astronautas reales, quienes comparten sus experiencias en el espacio y responden preguntas de los visitantes. Sin duda, el Rocket Garden es muy inspirador y deja una huella imborrable en quienes sueñan con alcanzar las estrellas.

Con confianza, Orlando se presenta como una elección primaveral ideal para disfrutar de nuevas y emocionantes experiencias, ¿se anima a vivirlas?