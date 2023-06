La ruta más desconocida por Nueva York

«No conocía la ciudad en absoluto, pero estaba tan feliz de estar en Nueva York que lloré. Estaba tan emocionada». Estas son las palabras de la actriz Greta Gerwig cuando pisó por primera vez la siempre transgresora Nueva York, posiblemente la gran metrópoli más conocida de todo el globo. Y no es de extrañar, porque ¿quién no ha soñado alguna vez con pasear por la Quinta Avenida, recorrer el famoso Central Park o contemplar la espectacular panorámica que ofrece el Empire State Building? Estas experiencias son solo algunas de las infinitas que podrá hacer cuando viaje a esta enérgica urbe estadounidense. Anímese y haga realidad ese sueño que todos en algún momento hemos tenido: ser parte de la lista de viajeros que han estado y disfrutado de Nueva York.

Resulta habitual cuando se viaja a Nueva York centrarse en las visitas de lo imprescindible. Y en esta lista de citas obligadas no pueden faltar, sin duda, sus míticos barrios, como la magia de adentrarse en su palpitante corazón, Manhattan, donde se encuentra la famosa Quinta Avenida, hasta el Bronx, pasando por Brooklyn, Staten Island y Queens. Cualquiera de ellos no decepciona, incluso cuando ya se ha visitado en más de una ocasión, pues siempre hay algo nuevo que sorprende. Sin embargo, hoy queremos descubrirle otros rincones de esta ciudad de la que se puede afirmar que jamás defrauda al viajero.

Hablemos, para mostrarle la mencionada parte desconocida por el turismo, de lugares neoyorquinos que a menudo no salen en las guías de viaje, en las que, por supuesto, se mencionan los esenciales: la Estatua de la Libertad, Chinatown y los imperdibles ya mencionados, entre otros muchos que forman, indiscutiblemente, parte de la esencia de Nueva York. Vamos, pues a esos otros sitios con mucho encanto que merece la pena descubrir, especialmente si le apetece recorrer esta gran urbe con calma y tranquilidad, para no perderse nada. Aunque el parque más conocido es, sin duda, el Central Park, debe saber que cerca de él podrá disfrutar de algo poco habitual si se piensa en la imagen de Nueva York: un oasis de calma gracias a la cascada del Greenacre Park, un pequeño parque escondido en medio del bullicio de los coches y las prisas que caracterizan a una ciudad como esta. Le invitamos a que haga una parada aquí, tome un café en la cafetería, lea un libro o simplemente se embriague de la paz que envuelve a este lugar.

Sin dejar de lado las zonas verdes, otras visitas recomendables son el High Line, un parque lineal que se eleva sobre los raíles de una antigua vía ferroviaria; el Gantry Plaza State Park, en el barrio de Queen, su embarcadero ofrece unas increíbles vistas al atardecer; y el Corona Park, también en Queens, cuenta con un zoológico y un interesantísimo museo, además de otras instalaciones que permiten sacarle el máximo partido a este maravilloso parque. Continuamos nuestra ruta para que, si le apetece, conozca en persona el Memorial y Museo del 11-S, su significado conmueve el alma y eriza la piel. Cabe destacar que el Memorial cuenta con 400 robles, uno de ellos que sobrevivió a la catástrofe, conservándose como símbolo de supervivencia y renacimiento.

Nueva York Dreamstime Dreamstime

Los amantes del arte y de los grandes monumentos tienen otra visita imprescindible en el templo Emanu-EL, la sinagoga más grande de todo el mundo, podrá verla de forma totalmente gratuita. Si le gustan las librerías, entre en la Morgan Library, una majestuosa biblioteca repleta hasta el techo de ediciones únicas, manuscritos, ilustraciones y obras medievales, muy desconocida para el común de los viajeros, pero una auténtica delicia para los sentidos. Tampoco puede perderse las joyas museísticas que guarda esta gran metrópoli, hay muchos más aparte del MoMa. Algunos museos que le sorprenderán son el The Cloisters, especializado en arte y arquitectura medieval europea; el Tenement Museum, ideal para conocer la historia de Nueva York y sus ciudadanos; y el Museum of the Moving Image, esencial si es usted apasionado del cine y los videojuegos. La ciudad ofrece otros muchos museos más, lo ideal es callejear por las siempre transitadas avenidas neoyorkinas y descubrirlos, ¡le aseguramos que no le dejarán indiferente!

Algunas de las sorprendentes experiencias en La Gran Manzana

¿Sabía que en Nueva York hay un edificio diseñado por el español Calatrava o que puede hacer kayak en esta urbe teniendo de fondo sus impresionantes rascacielos? En mitad del área financiero del nuevo World Trace Center se encuentra el Oculus de Calatrava, un intercambiador que a su vez es un centro comercial y que se ha convertido en otra de las visitas imprescindibles de Nueva York. Por otro lado, los más de deportistas encontrarán muy atractivo practicar kayak, puede hacerlo gratis y navegar por el río Hudson o el East River mientras contempla la panorámica, con espectaculares rascacielos como indiscutibles protagonistas.

Para finalizar, si su estancia es de varios días en Nueva York, puede realizar tours para ver las localizaciones donde se rodaron algunas de las series más famosas de los últimos años: Modern Family, Los Soprano, Friends, Cómo conocía a vuestra madre o la mítica Sexo en Nueva York, por ejemplo. Por último, le proponemos visitar el barrio de Red Hook, fue fundado por colonos holandeses en el siglo XVII; situado en el sur de Brooklyn, aquí encontrará muelles que albergan bodegas, galerías de arte y tiendas artesanales, todo envuelto en un ambiente hípster.

Como ha visto, Nueva York va mucho más allá del Central Park o del Empire State Building. Si pasea por sus calles, descubrirá lugares que no espera que encontrar en una ciudad donde el ajetreo es la norma y no la excepción. Anímese y conozca la otra cara de la Gran Manzana, esa que a menudo no sale en las guías de viaje.