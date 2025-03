The Palace, a Luxury Collection: el renacer de un histórico icono

Con la intensa sensación de estar viviendo un momento único, cruzamos la puerta del recién inaugurado The Palace, a Luxury Collection Hotel, Madrid, con el vello de punta y los ojos atónitos. Adentrarse en el emblemático alojamiento madrileño supone un torbellino de emociones, más aún después de casi dos años de una meticulosa restauración que ha logrado que el establecimiento vuelva a brillar con la intensidad de un verdadero renacimiento. No es para menos, pues entre sus cuatro paredes se funden la fascinación por el lujo con la mágica impronta que deja la historia, todo ello aderezado de una elegante sofisticación en la que el confort está garantizado.

The Palace ha escrito esta semana una nueva página en su historia. Y lo hace con letras de oro, ya que el establecimiento presume de una nueva identidad que combina a la perfección su rico patrimonio histórico con un diseño innovador, un lujo sin igual y un servicio impecable bajo la exclusiva marca The Luxury Collection. Esto se traduce en un escalón más a la hora de agasajar al huésped con una atención cuidada hasta el más mínimo detalle, basada en la personalización de cada propuesta, lo que permite al viajero sentirse realmente único.

Cúpula de cristales y lámpara de palmera del Hotel Palace, Madrid HOTEL PALACE

La restauración de la fachada y de su espectacular cúpula revive el esplendor original del año 1912

Antes de adentrarnos en el recién renovado The Palace resulta inevitable no quedarse boquiabierto ante su fachada, pues la restauración ha revivido el esplendor original de 1912, gracias al minucioso trabajo de Ruiz Larrea Arquitectura, capaz de descubrir el «color Palace», un beige cálido que contrasta con el terracota, revelando ornamentos florales y guirnaldas que no habían sido visibles en décadas. Y al cruzar la gran puerta que mira de reojo al Congreso de los Diputados, el viaje en el tiempo se hace, si cabe, aún más emocionante, ya que la recepción está tal y como era en el 1912 de Alfonso XIII, quien lo mandó construir convencido de que Madrid necesitaba un alojamiento de esas características. Ahora, más de cien años después, la estética, el mobiliario y hasta la tipografía de los carteles que reciben al viajero son un homenaje a aquellos años en los que el Hotel Palace marcó un antes y un después, ya que era el más grande de Europa, construido a imagen y semejanza de los edificios de la Belle Époque parisina.

Recepción Hotel Palace HOTEL PALACE

[[H3:El «place to be» de Madrid]]

Tras la recepción, donde la atención es intachable, toca subir la escalinata para dejarse embriagar por la espectacularidad de La Cúpula, el corazón del hotel, que espera con los brazos abiertos al huésped, pero también a madrileños y a viajeros. Convertido en el nuevo «place to be» de la capital española, una elegante barra circular bajo la imponente cúpula nos invita a tomar algo de forma informal casi a cualquier hora del día.

Ya sea un café, un cóctel o un plato a la carta, además de disfrutar de la compañía, resulta obligado mirar hacia arriba. La cúpula es, simplemente, espectacular. Ahora, esta monumental estructura, compuesta por 1.875 vidrios, ha recuperado su antiguo esplendor gracias a un escrupuloso proceso. De hecho, la vidriera fue completamente desmontada y restaurada para recuperar sus colores originales, mientras que la impresionante lámpara con forma de palmera que había en el vestíbulo del hotel ha vuelto a su posición original bajo la cúpula, recreando este rincón histórico. Testigo de la cruenta Guerra Civil, en este espacio se realizaron operaciones, ya que se usó de quirófano, pues el chorro de luz natural que cruzaba la cúpula era ajeno a los cortes de luz. Ahora esa luz es la que baña un espacio pensado por y para el disfrute. La Cúpula es el meollo gastronómico de The Palace y, aunque conserva su carácter histórico, presume de una gran dosis de elementos contemporáneos como taburetes tapizados en cuero castellano, obras de arte seleccionadas y tapices del siglo XVI hechos a medida.

Sentados a la mesa, la maestría del chef Nuno Matos se deja sentir en una carta que combina la arraigada tradición culinaria del hotel con un enfoque moderno de recetas atemporales que hacen las delicias de los paladares más exigentes. Entre las propuestas destacadas, elaboradas con ingredientes locales e inspiradas en antiguos huéspedes, sobresale la ensalada Waldorf de Pablo Picasso o el steak tartar de Julio Camba, santo y seña de la perfecta fusión entre legado y creatividad en cada bocado.

Nuno Matos Chef Ejecutivo de Hotel Palace Madrid HOTEL PALACE

Un cóctel con sabor al 27

Si La Cúpula resulta un espacio abierto y luminoso, la intimidad se queda en el antiguo Museo Bar, rebautizado como 27 Club, en homenaje a los poetas de la Generación del 27 que lo frecuentaban. La coctelería conserva su fama de museo vivo, que cuenta la historia del hotel a través de una impresionante colección de más de 70 ilustraciones creadas por el equipo de Lázaro Rosa-Violán, inspiradas en los archivos históricos del hotel.

Obra del equipo de Lázaro Rosa-Violán también es la exquisita elegancia que rezuman los interiores del alojamiento, pues ha sabido fusionar a la perfección el lujo clásico con el diseño contemporáneo, aderezado de un sentido homenaje a Madrid en los pequeños detalles. Por ejemplo, las alfombras de lana adornadas con criaturas mitológicas e ilusiones ópticas conducen al huésped al interior del hotel, adentrándole en un mágico bosque encantado. En las paredes, una serie de cuadros juegan con la percepción, revelando animales o máquinas según el ángulo.

A través de unos anchísimos pasillos que dan buena cuenta del lujo del espacio del que puede presumir The Palace, nos topamos con 470 habitaciones y suites que también han sido totalmente rediseñadas para dotarlas del confort propio del siglo XXI. Inundadas de luz natural, todas las estancias rinden homenaje a la elegancia clásica y al vibrante espíritu pasado y presente de Madrid a través de detalles como los papeles pintados a mano incrustados en las boiseries e inspirados en los paisajes del Parque de El Retiro, mientras que los mosaicos de los baños representan una vista aérea del Real Jardín Botánico, porque si hay algo que es The Palace es historia viva de la capital, una historia que se vive y se siente en cada rincón.

The Westing Palace. Suite del Hotel Palace, Madrid Hotel Palace