The Rebello, un hotel que sabe a “Douro”

El Duero como testigo y el Duero como protagonista en una ciudad, Oporto, que es destino obligatorio para cualquier viajero.

En Vila Nova de Gaia, en uno de los mejores enclaves posibles por sus inmejorables vistas sobre este histórico río, a orillas de esta gran arteria fluvial portuguesa, descubrimos un hotel, con poco tiempo de vida, en el que alojarse es un verdadero placer y todo un privilegio.

Si, como suele afirmarse, una de las cosas más hermosas que tiene Vila Nova de Gaia son sus vistas sobre Oporto, éste es el hotel ideal para disfrutarlas.Prueba de ello, es su impresionante azotea; toda una carta de amor a esas panorámicas.

El bar, situado en la última planta del hotel, regala unas vistas únicas The Rebello

Este precioso cinco estrellas, inaugurado en junio de 2023, puede definirse, tal y como acertadamente lo hace su web, como “un nuevo hotel con alma antigua”.

Erigido sobre lo que fueron unos viejos almacenes a orillas del “Douro”, trata de mantener viva la historia del edificio, pero jugando con una decoración desenfadada, moderna, vanguardista y muy creativa (obra de la diseñadora Daniela Franceschini).

Se consigue así dar una nueva vida a estas naves evitando que caigan en un inexorable olvido y abandono.

Instantánea de la recepción del hotel The Rebello

El propio nombre, “The Rebello”, (www.therebello.com) es una clara declaración de intenciones sobre su localización, haciendo alusión a la embarcación típica de madera (“rabelo”) que transportaba uno de los tesoros de estas tierras: los barriles de su preciado vino.

Así pues, todo, pero todo (el nombre, la ubicación, las vistas, su historia, …), nos recuerda la presencia de este gran río del norte de Portugal que tanta prosperidad ha traído a lo largo de los siglos.

Lo que vamos a encontrar es un moderno hotel de lujo con todo tipo de prestaciones (piscina climatizada, sauna, tratamientos relajantes, gimnasio, bar, restaurante, modernas habitaciones, sala de reuniones, etc., etc.) donde las vistas son, desde luego, uno de sus grandes alicientes.

The Rebello cuenta con un coqueto spa donde relajarse The Rebello

Mas de un centenar de amplias y cómodas habitaciones, que cuidan hasta el más mínimo detalle en sus diferentes opciones (estudios, suites, penthouses, etc.), a prueba del más exigente de los huéspedes y aptas para todo tipo de clientes: individuales, familias, parejas, para reuniones y eventos, etc., etc. Un hotel que tiene, dicho sea de paso, aires muy románticos.

Amplitud y luminosidad son características de sus habitaciones The Rebello

Por cierto, es conveniente recordar que es un alojamiento “Pet Friendly”; las mascotas son bienvenidas.

¿Se imaginan despertar y, al abrir las cortinas, ver navegar los barcos a pocos metros? ¿Se imaginan tener frente a nosotros algunas de esas panorámicas de Oporto que tanto hemos visto en postales y documentales? ¿Se imaginan, los amantes del buen vino, estar a pocos minutos de algunas de las bodegas más famosas del mundo? ¿Se imaginan una inolvidable velada en pareja con el puente de D. Luis I iluminando la noche como fondo de esta bucólica estampa? Esto también es The Rebello, un exclusivo balcón para disfrutar, con la tranquilidad, el sosiego y la felicidad que el momento requiere, el privilegio visual que frente a nosotros se despliega.

Nada extraña, tras algunas de las credenciales descritas, que este alojamiento esté incluido en el selecto grupo de hoteles Small Luxury Hotels of The World (www.slh.com)

Si todo esto lo condimentamos con una buena cena, seguro que el plan resultará perfecto.

Mi consejo, sin tener que desplazarnos y salir del hotel, es disfrutar de la cuidada “ementa” de su restaurante Pot&Pan.

Detalle del interior del restaurante J. Narro

En un amplio y luminoso local con vistas al río, que fuera -curiosidades del destino- almacén y fábrica de utensilios de cocina, disfrutaremos de un bonito despliegue de magníficas elaboraciones (junto a una muy interesante y amplia selección de vinos), bajo la dirección del chef André Coutinho. Gastronomía de altura portuguesa actualizada según la versión de este prestigioso cocinero.

Mirando algunas de las opiniones de huéspedes que pernoctaron entre sus muros, me llamó la atención una de ellas. Decía así: “Sorprendente sorpresa”. Buena forma de definir la experiencia The Rebello.