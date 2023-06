Un viaje inolvidable a Cuba

Capaz de embelesar a viajeros de todo el mundo, nuestro destino de hoy, La Habana, se caracteriza por su autenticidad y su verdad. No finge ni aparenta ser bella, por lo que la naturalidad de sus calles, sin engalanarse para simular lo que no son, es uno de sus principales atractivos. Aquí el carisma está en cada rincón. Recorrer sus callejuelas, contagiarse de la alegría de sus gentes, bailar al son del ritmo caribeño que late por las venas de sus músicos y descubrir sus imprescindibles son algunas de las experiencias que el viajero podrá disfrutar en esta maravillosa ciudad de Centroamérica.

Federico García Lorca la describía con estas palabras: «Es el amarillo de Cádiz con un grado más, el rosa de Sevilla tirando a carmín y el verde de Granada con una leve fosforescencia de pez…». Y es que eso y mucho más inspira La Habana, la flamante capital de Cuba, país que despierta una irresistible atracción en aquellos que se animan a conocerlo un poco mejor, pues despliega todos sus encantos como si de un colorido cuadro viviente se tratara para hipnotizar los sentidos de aquel que lo contempla en primera persona.

Ciudad seductora llena de historia y cultura, sin duda en ella hay visitas obligadas al menos una vez en la vida como el Capitolio Nacional, que alberga la Academia de Ciencias de Cuba y está inspirado en el de Washington D. C.; o el Malecón, el famoso paseo marítimo acariciado por las olas y que en las noches se contagia de un ambiente bohemio; y, entre otras, la Plaza de la Catedral, que está situada en el corazón de La Habana Vieja, la zona más antigua de toda la ciudad y declarada Patrimonio de la Humanidad. Otro «esencial» que no puede perderse en su viaje a La Habana es el Castillo del Morro, un fuerte colonial construido en el siglo XVI y ahora un popular atractivo turístico con increíbles vistas panorámicas; este castillo, el Capitolio y la Giraldilla de la Habana son tres símbolos, tres monumentos que reflejan la identidad propia y única de La Habana que no hay que dejar de visitar.

Por otro lado, si hablamos de la capital de un país tropical como Cuba, no podemos dejar de mencionar las maravillosas playas que la adornan y arropan. Estas joyas costeras ofrecen la oportunidad de sumergirse en la relajación, deleitarse con el mar y rendirse ante la exuberante belleza natural de la costa cubana. Con temperaturas que oscilan entre los cálidos 24 y 30 grados de media durante todo el año, estas playas se presentan como un regalo para los sentidos en cualquier momento. Los arenales más famosos son los que conforman el llamado «Circuito Azul», como la de Santa María del Mar, Bacuranao y Guanabo. Su arena blanca y sus aguas cristalinas logran conquistar los corazones tanto de los visitantes como de los locales, dejando un recuerdo imborrable en cada afortunado viajero que se aventura a pasar tiempo en ellas.

Explorando más allá de la capital

Pero realmente la magia de visitar La Habana es aún más cautivadora si se dispone de tiempo y, tras recorrer los lugares imprescindibles ya citados, se exploran otros enclaves del país que la atesora. Una de las excursiones más recomendadas es el Valle de Viñales. Aunque a casi tres horas de distancia de nuestro punto de partida, La Habana, la belleza de este valle, que parece un lienzo perfecto pintado por la madre naturaleza, hace que merezca la pena una excursión hasta allí. Cada paso revela vistas panorámicas de valles verdes, campos de tabaco ondulantes y cuevas misteriosas que guardan secretos ancestrales. Podrá atravesar la Cueva del Indio en barca, contemplar el mirador de los Jazmines y el Mural de la Prehistoria, uno de los mayores frescos a cielo abierto.

Le animamos también a conocer también Cienfuegos y Trinidad, dos joyas cubanas que nos trasportan a un encanto perdido en el tiempo. Cienfuegos, conocida como la Perla del Sur, nos seduce con su elegancia y su magnífica bahía, uno de los mejores puertos de toda la isla de Cuba, con aguas cristalinas y una brisa marina que nos susurra la belleza del paisaje. Siendo la única urbe fundada por franceses bajo el dominio español, cuenta con calles anchas y arboladas que invitan al viajero a pasear, y mansiones de estilo francés que impresionan a la vista. Por su parte, el Palacio de Valle, con su arquitectura única, y el Teatro Terry, que ha albergado espectáculos de renombre, son solo algunos de los tesoros arquitectónicos que encontramos en esta ciudad costera. Por otro lado, Trinidad, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, sorprende al viajero con sus calles empedradas y coloridas casas coloniales, lo que nos envuelve en la historia, al igual que sus museos y numerosas galerías. Mientras tanto los sonidos de la música cubana flotan en el aire, invitándonos a bailar y sumergirnos en su vibrante cultura.

Verdadera joya del Caribe, La Habana, eterna musa de inspiración para poetas, escritores y artistas de todo el mundo, es el destino perfecto para empezar a preparar las maletas y conocer una de las urbes más vibrantes y apasionantes del mundo. Su maravilloso casco urbano, la naturaleza exuberante de sus alrededores y la menor afluencia de turistas durante las estaciones del inminente verano y el próximo otoño, hacen que viajar a La Habana en este momento sea una opción más que apetecible.