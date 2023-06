Vuelta al mundo de la mano de Regent Seven Seas

Recorrer el mundo en un crucero se convierte en uno de los deseos de cualquier viajero que se precie. No es para menos. Y ese anhelo puede hacerse realidad de la mano de la compañía de lujo Regent Seven Seas, pues la naviera acaba de presentar su nueva colección de viajes 2025-2026.

A bordo encontrarán una comodidad lujosa y gran cantidad de espacio en cada barco elegante y de tamaño perfecto, con una de las proporciones más altas de tripulación por huésped, lo que garantiza el mejor servicio y atención. La gastronomía es inigualable, con una variedad de sensacionales restaurantes de especialidad, incluido el restaurante francés Chartreuse, el asador de carne Prime 7, el auténtico italiano Sette Mari y el menú siempre cambiante del restaurante principal Compass Rose.

La nueva colección de viajes 2025-2026 presenta itinerarios que van desde las siete noches hasta el épico Crucero Vuelta al mundo 154 noches en 2026, así como cinco cautivadores Grand Voyages que entusiasmarán a los aventureros y exploradores más modernos. Otros aspectos destacados de la colección incluyen cinco nuevos puertos en Madagascar, dos salidas de ida y vuelta de 14 noches en Alaska a bordo del Seven Seas Explorer®, una temporada de América del Norte para Seven Seas Splendor® y dos travesías a través del Canal de Panamá en el barco más nuevo y lujoso de Regent, Seven Seas Grandeur™, que disfrutará de su primera temporada en el norte de Europa.

Más alternativas

Los 164 viajes que se proponen abarcarán todo el mundo, desde los destinos favoritos como Alaska, el Caribe, el Mediterráneo y el norte de Europa hasta destinos lejanos como Australia y Nueva Zelanda, Asia, América del Sur y el Pacífico Sur. Además, la colección presenta nueve nuevos viajes en África y Arabia, más que cualquier colección de viajes anterior, e incluye la posibilidad de que los huéspedes se embarquen en Doha, Qatar y Port Louis, Isla Mauricio, por primera vez.

Debido a la popularidad de los cruceros de lujo de larga duración, Regent ha aumentado el número de viajes en su colección «Grand Voyage 2025-2026» a cinco salidas, donde los huéspedes pueden disfrutar de una experiencia verdaderamente verdaderamente inmersiva con hasta 589 excursiones en tierra gratuitas para elegir y hasta nueve pernoctaciones en el puerto. La tendencia en el segmento de los cruceros de lujo es, precisamente, la de viajes cada vez más extensos, singulares y únicos, con todo el confort y elegancia en cada uno de los detalles que hacen que la estancia en el barco sea una verdadera experiencia del lujo más refinado.

«Los viajeros más exigentes continúan buscando experiencias de crucero más largas y envolventes», asegura Andrea DeMarco, presidenta de Regent Seven Seas Cruises, quien añade que «estos cinco nuevos viajes atraen a aquellos que desean experiencias más inmersivas, con itinerarios que van desde 61 a 117 noches de experiencias inolvidables en todo el mundo. Nuestros huéspedes disfrutarán de un servicio personalizado inigualable, una hospitalidad impecable y la comodidad de nuestras suites y balcones».

Un buen ejemplo de todo ello es el «Grand Arctic Adventure», a bordo del Seven Seas Mariner, que parte de Nueva York el 10 de julio de 2025 y lleva a los huéspedes en un viaje de 83 noches hasta Barcelona el 1 de octubre de 2025. El viaje anterior se puede ampliar hasta las 117 noches en el «Grand Cultural Quest» de Seven Seas Mariner, saliendo igualmente desde Nueva York y terminando en Barcelona, pero incorporando un gran número de puertos del Mediterráneo oriental. Por su parte, en el «Grand Asia Exploration», de Seven Seas Explorer, se propone una aventura de 61 noches desde Auckland (Nueva Zelanda) hasta Tokyo, con salida el 12 de enero de 2026. Y el denominado «Indian Ocean Odyssey» llevará a los viajeros intrépidos en un viaje de 64 noches desde Mauricio a Roma, visitando África, Medio Oriente y el Mediterráneo a partir del 12 de febrero de 2026.

«Los Grandes Viajes 2025-2026 de Regent, varios de ellos comenzando y terminando en Barcelona, ofrecen la posibilidad a los clientes españoles de conocer mundo de una manera confortable, navegando cómodamente en su elegante suite con todas las atenciones y cuidados de la tripulación», asegura Juan Rodero, CEO de Un Mundo de Cruceros/StarClass.

Bangkok Grand Palace La Razón La Razón

Gardens by the Bay, Singapore La Razón La Razón