El actor perfecto para interpretar al próximo villano de James Bond ya se unió a la franquicia hace 36 años

Después de que la retirada de Daniel Craig como 007 se hiciera realidad, la franquicia de James Bond se encuentra en una encrucijada total. Se ha confirmado quién será el director de la próxima película de James Bond, pero no se sabe nada sobre lo más importante: el nuevo actor protagonista. Tampoco sobre la historia que podría estar escribiéndose. Sin embargo, un actor del pasado podría ser el candidato ideal para definir el futuro de la franquicia de espionaje.

Tras la adquisición por parte de Amazon, que ha generado varias preguntas sin respuesta, la franquicia se encuentra bajo una gran presión para comenzar con buen pie la nueva etapa de James Bond en la gran pantalla. Esto significa que la próxima película tendrá que ser un éxito para arrancar de manera ideal. De lo contrario, podría haber una reacción violenta por parte del público.

La importancia del villano en la saga 007

Dicho esto, como parte de cualquier proceso de producción, el hecho de escoger al villano adecuado es un paso importante para dar forma a la siguiente entrega de James Bond. Ya se ha demostrado que los mejores villanos de James Bond son elementos claves en sus películas, así que es un factor que casi tan importante como el protagonista.

Como es lógico, los actores de primer nivel son candidatos naturales en el desarrollo de cualquier buen villano, algo que la etapa de Daniel Craig comprendió a la perfección. Existen muchos actores de renombre con el potencial de convertirse en el enemigo de James Bond, y un posible candidato destaca por haberse cruzado con 007 hace casi 40 años. Lo más curioso es que era momento en el que su carrera apenas estaba despegando.

No se me ocurre un mejor candidato que Benicio del Toro para convertirse en el siguiente villano del espía británico. Eso sí, conviene tener en cuenta que se unió a la franquicia como parte del elenco de la segunda película protagonizada por Timothy Dalton. Aun así, esto no debería suponer un gran problema, ya que la franquicia ha reciclado a actores en múltiples ocasiones.

Desde que ganó un Premio Óscar, Benicio del Toro ha trabajado en diversos géneros, pero suele destacar más como personajes que destacan por una moralidad cuestionable. Además, el hecho de regresar a la franquicia de James Bond con un papel más importante sería una idea arriesgada e interesante. También marcaría el comienzo de la siguiente etapa de James Bond con un movimiento que nadie esperaría.